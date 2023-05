Turecké volby dopadají na liru. Centrální banka ji brání masivními intervencemi

Už před konáním důležitých voleb se turecké devizové rezervy scvrkly na rekordní minima. Za jeden týden se propadly o 7,6 miliardy (zhruba 167 miliard korun) na 60,8 miliardy amerických dolarů (asi 1,3 bilionu korun) a při pohledu do historie tím šlo o největší týdenní pokles za posledních 23 let. Tlaky na další oslabování turecké měny však pokračují i po volbách, jak informovala agentura Bloomberg.

Centrální bankéři na to zareagovali novými restrikcemi a stanovili omezení pro nákup zahraničních měn na mezibankovním trhu. Turecká centrální banka zároveň požádala tamní obchodní banky, aby se snažily o přesměrování firemní poptávky po amerických dolarech na trh s finančními deriváty.

„Až do druhého kola prezidentských voleb bychom neměli od turecké centrální banky čekat nic jiného. Přístup k zahraničním měnám tak bude pro drobné investory jen velmi omezený,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Cagri Kutman, který jako specialista na turecký trh působí v londýnské společnosti KNG Securities.

Cílem těchto kroků je udržení stabilní liry, která je předpokladem pro zajištění dostatečné důvěry turecké veřejnosti. Trh i odborníci ale do dalších měsíců očekávají další silné tlaky na ještě větší znehodnocení turecké liry, což v praktické rovině ale zřejmě dál navýší poptávku po dolarech. I proto turecká centrální banka ve středu svou rétoriku ještě zpřísnila a začala tlačit na banky, aby převáděly prostředky svých klientů ze zahraničních měn právě na liry.

Současný turecký prezident Erdogan už od roku 2018 razí poměrně svérázný přístup k turecké hospodářské politice. Jeho pojetí se mezi ekonomy označuje jako erdoganomika a stojí na tom, že prostředkem k dalšímu nárůstu inflace je snižování úrokových sazeb. To jde ale proti mainstreamové ekonomii, která hlásá pravý opak.

Slábnoucí turecká lira je zároveň i velmi výrazným inflačním tlakem. Turci se potýkají s důsledky pádivé inflace, která znehodnocuje kupní silu tamního obyvatelstva. Někteří turečtí občané sice již svou trpělivost s Erdoganem ztratili, podle volebních výsledků je ale možné, že jich nebude dostatek.

V případě Erdoganova vítězství se v praxi dá očekávat další pokračování jeho pojetí hospodářské politiky, které by dál ztenčovalo turecké devizové rezervy a zemi by i kvůli tomu do budoucna hrozilo, že se bude potýkat s měnovou krizí.