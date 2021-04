Turecko ničí ekonomická krize. Propad liry může výrazně zlevnit dovolenou

Pro rozkolísání trhu jsou především dva důvody. Politické napětí s Amerikou, kde prezident Joe Biden o víkendu označil masakr Arménů před sto lety k rozčilení Turků za genocidu, stejně jako vyjádření nového prezidenta centrální banky, podle kterého jsou vysoké úroky špatné pro ekonomiku. Od té doby co byl Sahap Kavcioglu před měsícem jmenován guvernérem centrální banky, ztratila lira na hodnotě přes dvacet procent.

Přes jisté zlepšení na počátku roku podává lira nejhorší výkon z měn takzvaných nově industrializovaných zemí.

„Zatímco ještě 19. března platili Turci 8,63 liry za euro, neuběhlo ani 6 týdnů a již musí platit 10,04 liry za euro. To jasně dokládá, jak se kurz turecké měny dramaticky propadá. Momentálně lze dokonce říct, že si turecká lira vede nejhůř ze všech měn na rozvíjejících se trzích,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nepomáhá jí ani zhoršující se koronavirová situace s 50 tisíci nakaženými denně ani turbulence po krachu dvou kryptoměnových burz, po kterých následovaly desítky zatčených.

Proti pádu liry do propasti by mělo být zakročeno růstem úrokových sazeb, nicméně to by komplikovalo obnovu ekonomiky po koronavirové krizi. Takže i třetí vrchol „ďáblova trojúhelníku“ jde proti tureckým zájmům. Navíc tamní centrální banka má do značné míry svázané ruce a není zcela nezávislá na vládě.



Guvernér Sahap Kavcioglu v pátek prohlásil, že zvýšení úrokových sazeb by bylo špatnou zprávou pro ekonomiku. „Kdo je spokojený s vysokými úroky?“ ptal se ve svém prvním televizním interview v roli guvernéra. Jeho první tisková konference je na programu ve čtvrtek.

Také prezident Recep Erdogan odmítá zvyšování úroků. Posledního šéfa centrální banky zbavil funkce poté, co 20. března zvýšil klíčovou sazbu o 2 procentní body na 19 procent.

Od té doby zahraniční investoři stáhli ze země 2,4 miliardy dolarů. Slabá měna živí i inflaci, která dosahuje 16,2 procenta úředně udávaná míra nezaměstnanosti dosahuje 13,4 procenta.

Analytici očekávají, že by banka mohla v polovině roku začít se snižováním úrokových sazeb. Někteří se domnívají, že by Kavcioglu mohl zkusit podpořit kurz liry odprodejem devizových rezerv. Ty se ovšem po předchozích podobných neúspěšných snahách už citelně ztenčily.