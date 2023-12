Export vojenského materiálu z Turecka do Ruska roste, USA jsou znepokojené

Deník Financial Times informoval o tom, že silné znepokojení panuje především na straně Spojených států, neboť podle tamních údajů za devět měsíců roku 2023 se do Ruska a dalších pěti postsovětských ekonomik dostalo 45 druhů zboží, které je pro ruskou armádu užitečné.

Podle deníku našla americká strana rozpory v tureckém exportu, který je formálně určený pro Uzbekistán, Gruzii, Kyrgyzstán, Kazachstán nebo Ázerbájdžán. Oficiální turecká data ukazují, že za prvních devět měsíců letošního roku se do Kazachstánu vyvezlo zboží za 61 milionů dolarů (zhruba 1,3 miliardy korun). Kazašská data ale uvádí, že do Turecko do země dovezlo položky jen za 6,6 milionů dolarů (asi 145 milionů korun).

Součástí těchto dodávek měly být i čipy v hodnotě 144 milionů eur, v přepočtu zhruba 3,4 miliardy korun. Jde o třikrát větší sumu než za stejné období loňského roku. Proti období 2015 až 2021 stoupl turecký vývoz kritického zboží o šedesát procent a řadí se sem i teleskopické zaměřovače nebo nejrůznější komunikační zařízení.

Analytici deníku Financial Times tak došli k závěru, že toto zboží je pravděpodobně přepravováno právě do Ruska, kde může být použito ve vrtulnících, dronech nebo řízených raketách. „Je zřejmé, že toto zboží míří do Ruska,“ uvedla analytička Elina Ribaková, která působí na ekonomické škole v Kyjevě.

O dalším citlivém zboží, které do Ruska přes okolní ekonomiky často míří, informovali analytici již dříve. Řadí se sem i turbíny, součásti letadel, suroviny, pokročilá elektronika, rádiová zařízení, ložiska pro železnici nebo materiál pro bankovní karty.

Turecko pod tlakem USA

Spojené státy nyní tlačí tureckou stranu k tomu, aby od této praxe co nejdříve upustila. I proto se do Turecka v minulých dnech vypravil představitel amerického ministra financí Brian Nelson. Turecké počínání může ohrozit i dohodu o nákupu stíhaček F-16. Dokončení tohoto obchodu ale komplikuje i turecké odmítání vstupu Švédska do NATO.

Zvýšený turecký export zboží využitelného pro vojenské účely je další možnou ukázkou toho, jak se uvalené protiruské sankce v praxi často obcházejí. Podobné praktiky analytici sledují třeba i v případě ruské ropy nebo nafty, která se skrze indické nebo turecké rafinérie následně dostává do států Evropské unie či USA.

„USA, Evropská unie, Spojené království a další země ze skupiny G7 daly jasně najevo, že nechceme, aby některý z našich partnerů obcházel protiruské sankce. Je důležité, abychom Rusku i nadále zavírali dveře,“ uzavřel pro deník FT náměstek amerického ministra zahraničí pro evropské a euroasijské záležitosti James O’Brien.