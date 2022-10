Turecko si hraje s ruským plynem a chce být distribučním centrem pro Evropu

Turecko se chce stát distribučním centrem ruského plynu, který by proudil do Evropy. Ruské a turecké úřady dostaly zadání, aby na záměru spolupracovaly. Při návratu ze summitu v Kazachstánu to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který ve čtvrtek jednal v Astaně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.