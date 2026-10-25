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Odpad z Evropy zaplavuje Turecko. Loni země přijala téměř 650 tisíc tun plastů

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  9:00
Skládka plastového odpadu v turecké provincii Adana. Organizace Greenpeace zde...

Skládka plastového odpadu v turecké provincii Adana. Organizace Greenpeace zde objevila plastové obaly od britských, německých i světových značek potravin a nápojů. (4. března 2024) | foto: Profimedia.cz

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Turecko se potýká s rostoucím znečištěním plasty, které do země ve velkém proudí z Evropské unie a Velké Británie. Jen loni tam zamířilo téměř 650 tisíc tun plastového odpadu. Změnit současný systém však nebude jednoduché. Zatímco Turecku obchod s odpadem přináší pracovní místa a levné suroviny, evropským zemím umožňuje zbavovat se materiálu, pro jehož zpracování nemají dostatečné kapacity, píše agentura Bloomberg.

Na pláž Adanalioğlu, která se nachází na tureckém pobřeží Středozemního moře několik stovek kilometrů od Antalye, pravidelně vyplavuje moře drobné úlomky plastů. „Jednou jsem v uloveném mořském vlkovi našel malý tyrkysový kousek plastu,“ uvedl pro agenturu Bloomberg místní rybář Ahmet Takar. „V posledních letech je tu navíc čím dál méně ryb,“ dodal.

Podle odborníků stojí za znečištěním recyklační závody v nedaleké Adaně, které zpracovávají plastový odpad z Turecka i evropských zemí včetně Británie. Drobné plastové částice z těchto provozů unikají do okolního prostředí a dostávají se do zavlažovacích kanálů napojených na řeku Seyhan. Ta se vlévá do Středozemního moře, kde mohou mořské proudy roznášet znečištění podél pobřeží.

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Problematika plastového znečištění se nyní dostává do popředí před klimatickou konferencí COP31, kterou bude Turecko hostit v Antalyi. Mezi priority konference má patřit omezení růstu množství odpadu, podpora recyklace a snižování emisí metanu. Turecko chce mimo jiné prosadit závazek snížit do roku 2035 tempo růstu celosvětové produkce odpadu na polovinu.

„Evropa nemůže po zbytku světa požadovat vyšší standardy ochrany životního prostředí, pokud sama nedokáže převzít odpovědnost za odpad, který produkuje,“ řekl agentuře Bloomberg bývalý evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

„Pokud evropské plasty znečišťují řeky a půdu v jiných zemích nebo ohrožují tamní obyvatele, nejde o recyklaci. Jde o přesouvání znečištění za hranice,“ doplnil.

Evropského odpadu může přibývat

Množství plastového odpadu dováženého do Turecka v posledních letech výrazně vzrostlo. Zlom nastal v roce 2018, kdy Čína přestala zpracovávat zahraniční plastový odpad.

Situace se navíc může ještě zhoršit. Od 21. listopadu začne v Evropské unii platit zákaz vývozu plastového odpadu do zemí mimo Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Turecko je však členem této organizace, a proto by do něj mohlo z Evropy směřovat ještě více plastového odpadu.

„Po celé léto vyplavovalo moře na pobřeží severního Kypru úlomky rozdrcených plastů. Možná se nikdy přesně nedozvíme, odkud pocházely. Víme ale, že Středozemní moře roznáší znečištění od jednoho pobřeží k druhému,“ uvedl Hasan Sarpten, člen ekologické iniciativy Environment Platform působící na severním Kypru.

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Podle vědeckého pracovníka Sedata Gündoğdua z Çukurovské univerzity v Adaně je jediným řešením zákaz dovozu. „Každá země se musí vypořádat se svým vlastním odpadem. Pokud jej nebude moci vyvážet, bude muset najít způsob, jak s ním nakládat sama, místo aby znečištění přesouvala jinam,“ zmínil.

Recyklace jako řešení i problém

Turecká vláda však prosazuje i jiné možnosti. V rámci iniciativy Zero Waste se snaží omezovat množství odpadu a zvyšovat míru jeho recyklace. Podle ministra životního prostředí Murata Kuruma se podíl využitého odpadu zvýšil z 13 procent v roce 2017 na 37,5 procenta v roce 2025. Do roku 2035 chce vláda tento podíl zvýšit na 60 procent.

Mezinárodní obchod s plastovým odpadem má však pro Turecko i své ekonomické výhody. Vytváří pracovní místa a poskytuje relativně levné suroviny pro výrobu obalů, papíru, textilu i další průmyslová odvětví.

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„Přibližně 80 procent plastového odpadu recyklujeme a zbytek posíláme do místní cementárny, kde se spaluje jako palivo,“ řekl Mehmet Basak, majitel společnosti Kemalogullari Plastik se sídlem v Adaně. Firma dováží plastový odpad z celé Evropy, včetně Velké Británie, Irska, Německa, Polska a Belgie. Podle Basaka by nárůst dovozu prospěl podnikání a pomohl udržet pracovní místa pro tisíce syrských uprchlíků.

Podle vědecké studie zveřejněné na začátku letošního roku jsou koncentrace mikroplastů ve vodních tocích pod recyklačními závody v Adaně až 132krát vyšší než v místech proti proudu. Vědci tak upozorňují, že samotná recyklace může přispívat ke znečištění životního prostředí, pokud při zpracování plastového odpadu dochází k úniku drobných plastových částic.

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