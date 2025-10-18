Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z evropských trhů, zavedl turecký výrobce minerálních vod Saka. Dovolenkáři mohou na láhve s těmito víčky narazit třeba v hotelových resortech.
Víčkové novinky si všímají i místní. „Vím, že to Češi řeší. V Česku mám přátele, studoval jsem tam v rámci programu Erasmus. Víčko pro mě nepředstavuje problém. Nemyslím si ale, že by to zachránilo svět,“ řekl iDNES.cz třicetiletý Muhammed Ali z Istanbulu, který pracuje v oblasti financí a účetnictví.

Vzhledem k tomu, že Turecko není součástí Evropské unie, místní firmy povinnost připevňovat plastová víčka k láhvím – pakliže se prodávají v Turecku – nemají. Iniciativa ze strany výrobce minerálních vod Saka, která spadá pod společnost DyDo DRINCO Türkiye, je tak dobrovolná.

„Design připevněného víčka jsme zavedli jako součást našeho závazku k inovacím řízeným udržitelností v nápojovém průmyslu a v souladu s předpisy Evropské unie týkajícími se obalů. Vydali jsme se napřed a vytvořili příklad pro turecký trh,“ říká Büşra Taşçıová, manažerka pro korporátní komunikaci a udržitelnost ve společnosti DyDo DRINCO Türkiye.

Nyní tak mají připevněná víčka všechny láhve minerálních vod Saka o obsahu 0,33 litru, 0,5 litru, 1 litr a také 1,5 litru. „Spotřebitelé mohou tyto obaly najít v supermarketech, obchodech s potravinami, u čerpacích stanic, v kavárnách i prodejních automatech. Kromě toho se láhve Saka s připojenými víčky podávají v hotelech, letoviscích a restauracích, což je činí dostupnými jak pro místní zákazníky, tak pro mezinárodní turisty,“ upřesnila manažerka výrobce.

Společnost Saka uvedla, že připevněné víčko na láhvích přináší jak environmentální, tak funkční výhody. Má zabránit jeho pádu na zem či jeho ztrátě.

Vše chce čas

Balená voda je v zemi o zhruba 85 milionů obyvatelích součástí prakticky každodenního života. Mnoho Turků kohoutkovou vodu nepije a dává přednost vodě balené – důvodem může být kvalita či chuť kohoutkové vody.

„V některých městech v Turecku můžete pít vodu z kohoutku přímo, ale v Istanbulu se to nedoporučuje, ačkoliv je voda podle tamní správy vodovodů a kanalizací pitná. Takže si vždy kupujeme balenou vodu,“ uvedl pro redakci iDNES.cz osmadvacetiletý místní obyvatel Selçuk D., který pracuje jako auditor.

„Vzhledem k tomu, že balená voda je běžným každodenním produktem, odklon od tradičního designu víčka působil zpočátku pro některé spotřebitele nezvykle,“ uvedla Taşçıová k dotazu, jak Turci novinku přijali.

Spotřebitelé, kteří dbají na udržitelnost, podle ní přijali změnu okamžitě. „Ostatní, kteří nebyli s funkcí víčka tolik obeznámeni nebo se na ni tolik nesoustředili, potřebovali určitý čas na přizpůsobení. Postupem času, jak rostlo povědomí o produktu, byly ohlasy stále pozitivnější. Jako u každé průkopnické inovace vyžaduje přizpůsobení se čas,“ doplnila.

Firma změnu u víček zákazníkům vysvětlovala v různých typech reklam a také pomocí nálepek na etiketě. Láhve s novými víčky firma představila v únoru 2024.

„Viděl jsem to už dříve na Twitteru, takže mě to nepřekvapilo,“ uvedl Selçuk D. k víčkům na láhvích vody, která je stáčena z přírodních pramenů v Turecku — zejména z oblasti Hendek, přibližně 170 kilometrů východně od Istanbulu.

Zmínil, že vodu kupuje pravidelně a typ víčka při jeho nákupech nehraje roli. „Vodu si nekupuji kvůli víčku. Koupil jsem si ji, protože má dobrou kvalitu. Navíc z Hendeku pochází můj tatínek, takže to tam znám,“ doplnil s tím, že věří tomu, že mají připoutaná víčka svůj smysl.

Zda se pevně přichycená víčka objeví i na jiných láhvích v Turecku, je zatím předmětem vyhodnocování. Minerální vody s neodnímatelnými víčky společnost vyváží i na jiné trhy, kromě jedenácti evropských zemí také do Spojených států, Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

Zatímco v Turecku jde zatím o dobrovolnou iniciativu, v Česku jsou víčka s poutky povinná. Od července 2024 platí v celé Evropské unii povinnost, aby plastové láhve do tří litrů měly víčka pevně připevněná k obalu. Vyplývá to z evropské směrnice o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí, která má snížit množství odpadků v přírodě.

Některé firmy začaly nová víčka zavádět s předstihem. Nápojářská společnost Coca-Cola je v Česku uvedla už v roce 2023, více než rok před stanoveným termínem. Ne všichni Češi si tehdy na změnu zvykali snadno – podle ankety iDNES.cz považovalo 86 procent hlasujících nové uzávěry za nepraktické.

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

