Příliv Rusů zvyšuje ceny domů v tureckém letovisku, místní sepisují petici

Čtyřicetiletá Anželika odešla z Moskvy s celou svou rodinou. Pro agenturu Reuters uvedla, že za svůj byt platí měsíční nájemné asi 16 000 tureckých lir (19 500 Kč). Podle sousedů přitom jen pár měsíců předtím, než se nastěhovala, byl byt v nabídce za 5 000 až 6 000 lir (6 100 až 7 300 Kč).

S peticí, kterou od minulého měsíce podepsalo ve městě asi 13 000 lidí, nesouhlasí. „Je to trochu smutné, že nás nechtějí, zatímco my si nemůžeme dovolit vrátit se do své vlasti,“ říká Anželika, která předtím, než se s manželem a dětmi přestěhovala do Antalye, vedla v Moskvě obchod s nábytkem. „Věřím, že cizinci, kteří sem přicházejí, mohou Antalyi hodně přinést,“ odpovídá na otázku ohledně petice.

Tamní obyvatelé ale mají strach, že velký přiliv cizinců, kromě Rusů také Ukrajinců a dalších, znamená, že mnoho Turků si nebude moci dovolit zde žít, píše agentura Reuters. Petice je dostupná na webu change.org

Jeden ze signatářů petice, sedmadvacetiletý Mert Aslan, říká, že cena bytu, který chtěla jeho rodina koupit, se za rok zvýšila na 3,5 milionu lir (4,3 milionu Kč) ze 475 000 lir (580 000 Kč). „Měla by být zavedena regulace trhu s bydlením,“ říká. „Příliv Rusů a Ukrajinců nás dostal do obtížné situace. Vykreslovat jejich příchod jako oživení ekonomiky je podle mě manipulace,“ dodává.

Petice také upozorňuje, že nájmy v Antalyi za poslední dva roky stouply o téměř 400 procent. Každý čtvrtý obyvatel čtvrti Konyaalti je pak podle petice kvůli dopadům války cizinec. Yüksel Nezih Töreliová, která spravuje komplex s 229 apartmány v Konyaalti, uvádí, že demografická změna je zde viditelná, a to i na luxusních vozidlech, která zaplňují parkoviště.

Za deset měsíců letošního roku bylo podle oficiálních údajů v Antalyi prodáno cizincům 16 779 domů. To je proti loňskému roku nárůst o 94 procent. Prodej prudce vzrostl zvláště po začátku války na Ukrajině.

Turecké občanství jako bonus

Turecko je zemí, která zůstává otevřená ruským návštěvníkům a investicím i během pokračující války. Ruština je běžně slyšet v Istanbulu a v Antalyi, která je pro Rusy dlouhodobě oblíbenou prázdninovou destinací.

Rusové dokonce předstihli Íránce a stali se největšími zahraničními kupci domů v Turecku. Za deset měsíců koupili v celé zemi 11 334 nemovitostí. Na celkovém počtu prodejů nemovitostí cizincům se podíleli zhruba pětinou. Těm, kteří utratí nejméně 400 000 USD (9,1 milionu Kč) je uděleno turecké občanství.

Nyní se ale turecká vláda snaží o rovnoměrnější rozdělení příchozích cizinců tím, že zakázala další registraci adres v deseti čtvrtích Antalye. Napětí na trhu s bydlením v Turecku kromě cizinců navíc prohlubuje inflace. Ta se nyní v meziročním srovnání blíží 85 procentům.

Podle realitních společností Rusové v Turecku kupují nemovitosti, aby ochránili své finance před západním sankcemi. Jsou však i podnikaví Turci, kterým současná situace přináší výhody. Jedním z nich je Emirhan, který uvádí, že našel způsob, jak na prudkém růstu cen vydělat, a to tak, že pronajímá svůj byt cizincům za přibližně 45 000 lir (54 900 Kč) měsíčně a sám bydlí v dodávce.