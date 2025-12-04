Turci budou nadále odebírat ruský plyn. Chtějí ale investovat i do zařízení na těžbu USA

16:31
  16:31
Turecko o rok prodloužilo dvě smlouvy o dodávkách zemního plynu z Ruska. Ankara chce ale závislost na ruských energiích snížit, plánuje proto investice do těžební infrastruktury ve Spojených státech.
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan...

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan slavnostně zprovoznili plynovod TurkStream. (8. ledna 2020)

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se...
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal tureckého prezidenta Recepa...
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal tureckého prezidenta Recepa...
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se na summitu Šanghajské organizace pro...
Turecko pro Moskvu zůstává po letech západních protiruských sankcí posledním významným trhem se zemním plynem v Evropě. Ankara prostřednictvím ruské státní plynárenské společnosti Gazprom dováží celkem 22 miliard krychlových metrů plynu ročně. Tyto smlouvy nyní budou platit do konce roku 2026.

Turecko už snížilo závislost na dovozu ruského plynu na méně než 40 procent z více než 50 procent v roce 2018. Cílem je tento podíl snížit až na 25 procent a nedopustit závislost na jediné zemi.

„V současné době však Turecko plyn z Ruska, Ázerbájdžánu a dalších dostupných zdrojů potřebuje,“ uvedl podle agentury DPA náměstek ministra energetiky Ahmet Berat Çonkar. Spojené státy to chápou, dodal.

Italové vydají do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Náměstek podle DPA narážel na zářijovou návštěvu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ve Washingtonu. Americký prezident Donald Trump na ní požadoval, aby Turecko přestalo dovážet ropu a plyn z Ruska.

Ministerstvo také uvedlo, že Turecko plánuje investovat do amerických zařízení na těžbu plynu, aby se zajistilo proti případnému růstu cen. Turecká státní společnost TPAO vedla jednání s americkými energetickými giganty, včetně firem Chevron a ExxonMobil. Dohoda by mohla být uzavřena příští měsíc, sdělil úřad.

Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

Ruský plyn proudí do Turecka plynovody Blue Stream a TurkStream na základě víceletých smluv, které platí od února 2003, respektive od ledna 2020. Rusko je největším dodavatelem plynu do Turecka od roku 2022. Spojené státy se letos staly čtvrtým největším dodavatelem plynu, do Turecka posílají 5,5 miliardy metrů krychlových.

Turecko stále více sází i na vlastní zdroje plynu v Černém moři. Chce také rozšířit kapacitu obnovitelných zdrojů a stát se do roku 2053 klimaticky neutrální, píše DPA.

