Klimatické změny mají dopad i na turbulence. Nejhorší je to u And či nad Alpami

Autor:
  15:05
S alespoň mírnými turbulencemi se setkal asi každý, kdo se občas ocitne na palubě letadla. Zkušenosti pilotů z poslední doby ukazují, že turbulencí ve vzduchu postupně přibývá, a to zejména na některých problematických trasách.
Suchoj Superjet S-100 (ilustrační snímek)

Suchoj Superjet S-100 (ilustrační snímek) | foto: Wikimedia Commons - Oleg Belyakov

Jedna z pasažérek letu společnosti Alaska Airlines, jemuž za letu vypadl dveřní...
Vedoucí vyšetřovatel prohlíží oblast trupu Boeingu 737 MAX 9 Alaska Airlines....
Na snímku je díra po chybějících dveřích v trupu letounu Boeing 737 MAX 9...
Na snímku je díra po chybějících dveřích v trupu letounu Boeing 737 MAX 9...
32 fotografií

Důvodem jsou klimatické změny, které i na turbulence mají vliv. Společnost Turbli, která se na předpovídání turbulencí zaměřuje, nedávno na základě dat z více než 10 tisíc letových tras sestavila seznam nejturbulentnějších leteckých spojení. Jako nejvíce nebezpečná se ukázala trasa mezi argentinskou Mendozou a chilským Santiagem, píše CNN.

Ačkoliv spojení mezi argentinskou Mendozou a chilským Santiagem nabízí až dechberoucí výhledy na vrcholky And, pasažéři musí v mnoha případech počítat s nebezpečnými turbulencemi. Andy totiž lámou proudění vzduchu podobně, jako se třeba mořské vlny tříští o pobřeží.

Z dat vychází, že většina nejvíce turbulentních leteckých spojení vede přes horské masivy. Kromě již zmíněných And jsou to také Alpy či Himálaj. S častými turbulencemi se musí piloti vypořádávat mimo jiné mezi Nairobi a Bangkokem, Brisbane a Sydney nebo Aucklandem a Wellingtonem.

Nejméně 30 zraněných, nouzové přistání. Let ze Španělska zasáhly turbulence

Extrémních turbulencí přibývá

Výzkumníci ale upozorňují, že v některých částech světa se turbulence vlivem globálního oteplování zhoršují. V případě pilotů jde navíc o jeden z nejméně předvídatelných meteorologických jevů, se kterými se musí vypořádávat.

Podle studie z toku 2023 třeba nad severním Atlantikem byly v roce 2020 silné turbulence o 55 procent častější než v roce 1979. Tato stejná studie rovněž upozorňuje, že do konce tohoto století může být četnost podobně silných turbulencí oproti nynějšku dokonce dvojnásobná až trojnásobná.

Mimo jiné i kvůli tropickým bouřím, které jsou vlivem klimatických změn rovněž stále častější, a to zvlášť v blízkosti rovníku. Piloti se sice snaží tropickým bouřím pomocí radarů vyhýbat, ne vždy to je ale možné. Zvlášť v případech, kdy v jeden moment probíhá více bouří v okolí letadla najednou.

Let ze Salt Lake City do Amsterdamu zasáhly turbulence, 25 lidí se zranilo

I zranění jsou stále častá

V poslední době rostou i obavy z takzvaných turbulencí v čistém vzduchu. Příkladem je letecké spojení mezi japonskými městy Tokoname a Natori, kde se střetává studený vzduch ze Sibiře s teplým prouděním od Tichého oceánu. Podobné je to i v případě letů přes severní Atlantik, kde se mísí studený kanadský a teplý oceánský vzduch.

I kvůli tomu americká data ukazují, že zranění z důvodu turbulencí v posledních letech rostou. Mezi lety 2009 až 2024 měly turbulence jen v případě letů ve Spojených státech vést k více než 200 vážným zraněním.

Mysleli jsme si, že tu zemřeme. Jaké to je žít s traumatem z letecké nehody

Nedávno třiasedmdesátiletý pasažér při cestě z Londýna do Singapuru zemřel na infarkt, a to údajně právě v důsledku stresu ze silných turbulencí, jež tento let postihly. Vlivem prudkých turbulencí pak minulý týden muselo v Minneapolis nouzově přistát letadlo na trase ze Salt Lake City do Amsterdamu. Turbulence cestující vymrštila až ke stropu a 25 cestujících utrpělo zranění, uzavírá CNN.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy

Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...

Michelinská restaurace v Berlíně zavře, izraelský šéfkuchař ji přestěhuje do Prahy

Po sedmi letech plných ocenění Gal Ben Moshe zavře svou berlínskou restauraci Prism a znovu ji otevře v Praze. Tento krok, který zdůvodňuje vyčerpáním a změnou kulinářských priorit, znamená novou...

Klimatické změny mají dopad i na turbulence. Nejhorší je to u And či nad Alpami

S alespoň mírnými turbulencemi se setkal asi každý, kdo se občas ocitne na palubě letadla. Zkušenosti pilotů z poslední doby ukazují, že turbulencí ve vzduchu postupně přibývá, a to zejména na...

8. srpna 2025  15:05

Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. V pátek byl v jejím areálu na Třebíčsku zahájen geotechnický průzkum. Jeho cílem je prověřit, zda je tam podloží pro...

8. srpna 2025  13:50

Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o...

8. srpna 2025  13:43

Stát nemá právo žádat jeden údaj dvakrát, říká Češka, která bude krotit byrokracii

Česká republika bude mít od října svou první místopředsedkyni Evropského hospodářského a sociálního výboru. Stane se jí Alena Mastantuono, která už téměř dvacet let v Bruselu zastupuje české...

8. srpna 2025  10:56

Inflace v červenci zmírnila na 2,7 procenta. Potraviny zdražovaly pomaleji

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny během července o 2,7 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Zdražování tlumily hlavně potraviny, uvedl statistický úřad.

8. srpna 2025  9:30

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...

8. srpna 2025

Po stížnosti na seznam. Firmy sdílí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr

Premium

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...

8. srpna 2025

Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick

Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...

7. srpna 2025  21:02

American Airlines začnou od příštího roku létat z Prahy do Filadelfie

Do Prahy se v příštím roce po více než šestileté přestávce vrátí přímá letecká linka do americké Filadelfie. Od 21. května do října bude denně na trase létat dopravce American Airlines, informovalo...

7. srpna 2025  17:39

Dovozce solárních panelů nanosun je v úpadku, dluží stovky milionů korun

Společnost nanosun, která v minulých letech patřila mezi největší dovozce solárních panelů do Česka, je v úpadku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak učinil na návrh samotné...

7. srpna 2025  16:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

POP Night Shopping láká na slevy až 80 procent

Outletové centrum POP Airport chystá na čtvrtek 14. srpna mimořádnou akci POP Night Shopping. Návštěvníky čeká celodenní nákupní a zábavní program, který potrvá až do 22 hodin. Vedle slev až 80...

7. srpna 2025  15:02

Centrální bankéři dál drží sazby beze změny. Inflační rizika totiž trvají

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek rozhodla, že úroveň úrokových sazeb na srpnovém zasedání nezmění. Základní úroková sazba, která ovlivňuje i cenu půjček či úročení vkladů, tak zůstává...

7. srpna 2025  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.