Důvodem jsou klimatické změny, které i na turbulence mají vliv. Společnost Turbli, která se na předpovídání turbulencí zaměřuje, nedávno na základě dat z více než 10 tisíc letových tras sestavila seznam nejturbulentnějších leteckých spojení. Jako nejvíce nebezpečná se ukázala trasa mezi argentinskou Mendozou a chilským Santiagem, píše CNN.
Ačkoliv spojení mezi argentinskou Mendozou a chilským Santiagem nabízí až dechberoucí výhledy na vrcholky And, pasažéři musí v mnoha případech počítat s nebezpečnými turbulencemi. Andy totiž lámou proudění vzduchu podobně, jako se třeba mořské vlny tříští o pobřeží.
Z dat vychází, že většina nejvíce turbulentních leteckých spojení vede přes horské masivy. Kromě již zmíněných And jsou to také Alpy či Himálaj. S častými turbulencemi se musí piloti vypořádávat mimo jiné mezi Nairobi a Bangkokem, Brisbane a Sydney nebo Aucklandem a Wellingtonem.
|
Nejméně 30 zraněných, nouzové přistání. Let ze Španělska zasáhly turbulence
Extrémních turbulencí přibývá
Výzkumníci ale upozorňují, že v některých částech světa se turbulence vlivem globálního oteplování zhoršují. V případě pilotů jde navíc o jeden z nejméně předvídatelných meteorologických jevů, se kterými se musí vypořádávat.
Podle studie z toku 2023 třeba nad severním Atlantikem byly v roce 2020 silné turbulence o 55 procent častější než v roce 1979. Tato stejná studie rovněž upozorňuje, že do konce tohoto století může být četnost podobně silných turbulencí oproti nynějšku dokonce dvojnásobná až trojnásobná.
Mimo jiné i kvůli tropickým bouřím, které jsou vlivem klimatických změn rovněž stále častější, a to zvlášť v blízkosti rovníku. Piloti se sice snaží tropickým bouřím pomocí radarů vyhýbat, ne vždy to je ale možné. Zvlášť v případech, kdy v jeden moment probíhá více bouří v okolí letadla najednou.
|
Let ze Salt Lake City do Amsterdamu zasáhly turbulence, 25 lidí se zranilo
I zranění jsou stále častá
V poslední době rostou i obavy z takzvaných turbulencí v čistém vzduchu. Příkladem je letecké spojení mezi japonskými městy Tokoname a Natori, kde se střetává studený vzduch ze Sibiře s teplým prouděním od Tichého oceánu. Podobné je to i v případě letů přes severní Atlantik, kde se mísí studený kanadský a teplý oceánský vzduch.
I kvůli tomu americká data ukazují, že zranění z důvodu turbulencí v posledních letech rostou. Mezi lety 2009 až 2024 měly turbulence jen v případě letů ve Spojených státech vést k více než 200 vážným zraněním.
|
Mysleli jsme si, že tu zemřeme. Jaké to je žít s traumatem z letecké nehody
Nedávno třiasedmdesátiletý pasažér při cestě z Londýna do Singapuru zemřel na infarkt, a to údajně právě v důsledku stresu ze silných turbulencí, jež tento let postihly. Vlivem prudkých turbulencí pak minulý týden muselo v Minneapolis nouzově přistát letadlo na trase ze Salt Lake City do Amsterdamu. Turbulence cestující vymrštila až ke stropu a 25 cestujících utrpělo zranění, uzavírá CNN.