Kanada vrátila opravenou turbínu pro Nord Stream 1, tvrdí ruské noviny

Kanada v neděli poslala po opravě turbínu pro plynovod Nord Stream 1 do Německa. Pokud nebudou žádné problémy s logistikou a na celnici, měla by podle listu turbína dorazit do Ruska za dalších pět až sedm dní. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropskou unii (EU).