„Továrna nám tu všechno otrávila. Stromy, moře, lidi. Kdysi jsme bývali hrdí na naše granátová jablka. I ta ale nyní chutnají po kouři,“ říká pro agenturu Reuters ekologický aktivista Safouan Kbibieh.
Celé město Gábes dlouhodobě zahaluje smog, stromy přišly o své původní barvy, tyrkysová barva moře je taktéž již minulostí a na plážích se válí tuny odpadu. Obyvatelé města bojují s respiračními nemocemi, s rakovinami i častými onemocněními kostí.
Frustrace obyvatel města postupně narůstá. Před několika dny dokonce přerostla v otevřený vzdor. Tuniská policie vůči stovkám demonstrantů, kteří se rozhodli vniknout do samotného závodu, použila i slzný plyn. Naposledy protesty proběhly minulý týden a v plánu jsou další.
Nejdřív sliby, pak zklamání
Vlastníkem obrovské továrny v tuniském městě Gábes je státní podnik Tunisian Chemical Group. Je to největší závod na zpracování fosfátů v celém Tunisku, od kterého si místní zejména z pohledu zaměstnanosti hodně slibovali. Nejspíš ale nečekali, jak fatální ekologické důsledky bude jeho provoz po několika letech mít, píše agentura Reuters.
|
Už nečeká na pokyny z Evropy. Afrika ví, že výhodná partnerství může najít jinde
Budoucností průmyslového komplexu na jihu Tuniska se nyní začali zaobírat i nejvyšší tuniští političtí představitelé. Prezident Kais Saied již vyzval úřady, aby aktuální situaci začaly řešit. Na obrat k lepšímu to minimálně v blízké budoucnosti však příliš nevypadá.
Důležitý zdroj příjmů do státní kasy
Závod na zpracování fosfátů má poměrně bohatou historii. Své brány otevřel před 50 lety a dodnes má velký ekonomický význam. Tunisko je zadlužené, právě tento průmyslový komplex pumpuje do státní kasy důležité příjmy.
|
Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě
Zejména v okrajových částech Gábesu je továrna spíše symbolem utrpení. „Asi před měsícem má devítiletá dcera poprvé začala těžce lapat po dechu. Dnes jí dělá problém ujít pár schodů. Tělo jí odumírá,“ tvrdí pětačtyřicetiletý rodič Rimel El-Haji.
Lépe na tom není ani třiapadesátiletá Amina Mansourová. Ta léta musí brát celou řadu léků, a to mimo jiné i na osteoporózu. „Doktoři mi říkali, ať odsud odejdu, jinak nepřežiju. Kam bych ale šla, když tohle je můj domov,“ říká Tunisanka.
Rybolov je již minulostí
Ačkoli dnes závod na výrobu fosfátů představuje pro Tunisko důležitý zdroj příjmů, o část ekonomiky Tunisko kvůli němu také přišlo. V okolí závodu totiž jen těžko najdete vodní živočichy. Rybolov, který tu byl ještě donedávna hlavním zdrojem obživy pro stovky rodin, je prakticky minulostí.
|
Evropu zaplavuje pančovaný med z Turecka. Místní včelaři se bojí o pověst
„Dřív jsem si každý den dokázal rybolovem vydělat až 700 tuniských dinárů (asi 5 tisíc korun). Dnes mám štěstí, když vůbec něco chytnu. Moře je otrávené,“ uzavírá pro Reuters tuniský rybář Sassi Alaya, který musel rybaření vyměnit za pole, aby dokázal uživit svých pět dětí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz