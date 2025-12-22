Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Autor:
  10:17
Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným zpožděním proti původním plánům, pomůže hlavně tranzitní dopravě. Řidičům z Česka zrychlí jízdu mimo jiné do Vysokých a Nízkých Tater.

Otevíraný úsek dálnice Lietavská Lúčka–Dubná Skala je dlouhý 13,5 kilometru. Z toho 7,5 kilometru připadá na tunel Višňové. Motoristé tak při jízdě po dálnici D1 vedoucí od Bratislavy dál na východní Slovensko už nebudou muset projíždět přes Žilinu a následně po silnici první třídy u řeky Váh, kde se v dopravních špičkách dosud vytvářely dlouhé kolony.

Po otevření nové dálnice ale motoristé nebudou moci využívat sjezd do města Vrútky. Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž už dříve řekl, že tato silnice byla vybudována před deseti lety a už nesplňuje nynější bezpečnostní normy pro dálniční výjezdy.

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince 2025)
Davy zájemců procházejí tunelem Višňové před jeho zprovozněním v neděli. (21. prosince 2025)
Návštěvníci si pořizují selfie před tunelem Višňové během prohlídkového dne. (21. prosince 2025)
Polibek v tunelu Višňové během návštěvnické akce (21. prosince 2025)
Průběh příprav a samotné výstavby tunelu Višňové označila slovenská média a někteří odborníci za příklad špatných politických rozhodnutí a manažerských selhání. Průzkumná štola tunelu se začala razit v roce 1998. První vláda nynějšího premiéra Roberta Fica v roce 2010 odhadovala, že tunel bude hotov o čtyři roky později.

Nakonec tam v roce 2014 jen začaly stavební práce; tomu předcházelo zrušení výstavby úseku formou projektu veřejně-soukromého partnerství (PPP) a následný nový výběr zhotovitele díla. V roce 2019 pak Slovensko kvůli pomalému postupu prací ukončilo spolupráci s konsorciem italské stavební firmy Salini Impregilo a slovenské společnosti Dúha, které mělo stavbu tohoto dálničního úseku na starosti.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

O dva roky později stát podepsal smlouvu na dokončení tunelu se společností Skanska. Ve zvláštní soutěži pak země vybrala dodavatele technologického vybavení pro uvedený tunel.

Dálnice D1 v budoucnu propojí Bratislavu a Košice na východním Slovensku. Po otevření tunelu Višňové chybí ještě dva úseky D1. První z nich, a to obchvat Ružomberoku, měl být hotov už před osmi lety, nakonec by se tak mělo stát v příštím roce. Zbylý úsek D1 na severu Slovenska se dosud nezačal stavět; minulý týden navíc příslušný úřad nařídil tendr na výběr stavitele této části dálnice s tunely zrušit. Zdůvodnil to diskriminačním nastavením jedné z podmínek soutěže.

22. prosince 2025

22. prosince 2025

22. prosince 2025

21. prosince 2025  16:58

