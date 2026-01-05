V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243 kilogramů bude servírována v pobočkách řetězce Sushizanmai.

Společnost Kiyomura, která řetězec restaurací provozuje, překonala svůj vlastní rekord z roku 2019, kdy za prémiového tuňáka zaplatila 333,6 milionu jenů.

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v restauraci v Tokiu. (5. ledna 2026)
Kijoši Kimura drží kus 243kilogramového tuňáka modroploutvého, za kterého japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů. (5. ledna 2026)
Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů za tuňáka modroploutvého. (5. ledna 2025)
Kijoši Kimura a tuňák modroploutvý (5. ledna 2026)
7 fotografií

„Doufám, že se ekonomika letos zlepší. Vláda premiérky Sanae Takaičiové slíbila, že bude pracovat, pracovat, pracovat, a Sushizanmai udělá totéž,“ řekl majitel řetězce Kijoši Kimura.

Tlustý jako kráva. Obřího tuňáka vydražili za 32 milionů, bude z něj suši

„Myslel jsem si, že vítězný příhoz bude trochu nižší, možná kolem 400 nebo 300 milionů jenů, ale nakonec se vyšplhal přes 500 milionů,“ dodal Kimura, který je známý jako „tuňákový král“.

Tuňák pochází z oblasti Oma na severu Japonska, která je známá svou tradicí v chovu některých z nejkvalitnějších tuňáků v celé zemi. Obří tuňák byl přepraven do hlavní pobočky Sushizanmai, kde byl nakrájen a distribuován do restaurací po celé zemi. „Pokrmy z něj budou zákazníkům prodávány za obvyklou cenu,“ uvedl Kimura.

