V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Společnost Kiyomura, která řetězec restaurací provozuje, překonala svůj vlastní rekord z roku 2019, kdy za prémiového tuňáka zaplatila 333,6 milionu jenů.
„Doufám, že se ekonomika letos zlepší. Vláda premiérky Sanae Takaičiové slíbila, že bude pracovat, pracovat, pracovat, a Sushizanmai udělá totéž,“ řekl majitel řetězce Kijoši Kimura.
„Myslel jsem si, že vítězný příhoz bude trochu nižší, možná kolem 400 nebo 300 milionů jenů, ale nakonec se vyšplhal přes 500 milionů,“ dodal Kimura, který je známý jako „tuňákový král“.
Tuňák pochází z oblasti Oma na severu Japonska, která je známá svou tradicí v chovu některých z nejkvalitnějších tuňáků v celé zemi. Obří tuňák byl přepraven do hlavní pobočky Sushizanmai, kde byl nakrájen a distribuován do restaurací po celé zemi. „Pokrmy z něj budou zákazníkům prodávány za obvyklou cenu,“ uvedl Kimura.