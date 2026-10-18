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Tuňák za 200 dolarů. Japonské restaurace lákají na neobvyklou show

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  12:00

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Restaurace lákají hosty na nevšední zážitek. Přímo před nimi naporcují celého tuňáka. (5. ledna 2023) | foto: Profimedia.cz

Japonské restaurace lákají na nevšední zážitek - porcování celého tuňáka přímo před očima hostů. Večeře, na které mohou ochutnat i vzácné části ryby, stojí stovky dolarů. Podnikům ale velký výdělek nepřinesou.

Když Raquel Livingstonová nedávno navštívila newyorskou restauraci Koete Omakase, čekal ji unikátní zážitek. Součástí večera, za který zaplatila 218 dolarů, totiž bylo porcování devadesátikilového tuňáka obecného.

„Na začátku jsme dostali brožuru s diagramem, který zdůrazňoval nejvzácnější kousky ryby. Hodně jsme se toho dozvěděli a ještě dostali maso s sebou,“ popsala Bloombergu.

Koncept je velmi populární v Japonsku a své publikum si už nachází i ve Spojených státech. Gurmáni při něm ochutnávají exkluzivní části tuňáka, jako jsou tváře, čelo, maso z okolí žeber nebo partie za hlavou. „Hosté mohou celý proces sledovat zblízka a zkonzumují klidně 500 gramů masa,“ řekla spolumajitelka restaurace Ayana Chenová. O akci byl podle ní takový zájem, že museli vytvořit pořadník.

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V USA se demonstracím dosud věnovaly pouze obchody zaměřené na asijskou kuchyni. V posledních letech se ale dostávají i do restaurací. „Kvůli logistické náročnosti pořád převládá poptávka po jednotlivých částech ryby. Kdyby si restaurace koupily celou, ušetřily by sice na ceně, ale potřebovaly by více personálu a chladící boxy,“ tvrdí distributor mořských plodů Sang Won Lee. Zpracování například břišní části navíc vyžaduje odborné proškolení.

Omakase Kyara Sake Bar v Las Vegas začal porcování dvoumetrové ryby předvádět v roce 2023. Od té doby se koná každý měsíc. Cena vstupenky se pohybuje od 200 do 400 dolarů na osobu a zahrnuje veškerou konzumaci jídla. Dražší lístky obsahují i porci morku s mořským ježkem a kaviárem a stůl blíže ke krájecímu pultu. „Není to sice nijak výnosná akce, ale lidi to baví. Vstupenky nám vygenerují podobný zisk jako běžný víkendový večer, ale musíme platit více zaměstnanců, aby tuňáka stihli nakrájet,“ uvedl šéfkuchař a majitel Winston Matsuuchi.

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Marketingový ředitel chicagských podniků Omakase Shoji a Izakaya Han Jeon letos začal nabízet také možnost exkluzivního pronájmu spojeného s ukázkou porcování. Za pohoštění 30 až 40 lidí si účtuje přibližně 30 tisíc dolarů. „Je to velký výdaj. Náklady na tuňáka a jeho přepravu mohou tvořit až 50 procent ceny,“ řekl Jeon.

Ti, kteří se na akce opakovaně vrací, říkají, že nejde jen o samotnou rybu. „Při svých cestách do Las Vegas jsem navštívil už asi patnáct ukázek. Je tam vždycky skvělá atmosféra, lidé kuchařům fandí a nadšeně se s rybou fotí,“ popsal zážitek v Omakase Kyara Sake Bar Michael McPhilomy.

Předvádění kulinářského umění při krájení masa je tradice, která se v Japonsku pravděpodobně zrodila v 9. století. Tehdy ale zahrnovala především úpravu kaprů a divokého ptactva. Maso z tuňáka se oblíbenou pochoutkou stalo až po druhé světové válce.

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