Situaci na německém trhu, kam většina tulipánů putuje přímo z Nizozemska komentovala pro Yahoo News mluvčí květinového řetězce Blume 2000. Cena svazku 10 tulipánů zde vzrostla přibližně o euro, v přepočtu tedy asi 25 Kč. I přes vyšší cenu se ale kvalita květin zhoršila.

Důvodem je špatná sklizeň. V uplynulých dvou letech totiž panovalo velmi vlhké a mrazivé počasí, které bránilo růstu cibulí. K dispozici je tedy pouze 70 až 80 procent obvyklé produkce. To potvrdil i ředitel nizozemské obchodní asociace pro květinové cibuloviny Royal Anthos Mark-Jan Terwindt.

Vysoká cena tulipánů se ale dotýká i květinářství v Česku. Ta se ale shodují, že pokles produkce nezpůsobily jen klimatické podmínky, ale i rozhodnutí pěstitelů reagujících na nižší poptávku a rostoucí náklady.

„Tržní cena tulipánů se dostala až na úroveň cen růží, což je v rámci běžné květinové sezony zcela výjimečné,“ vyjádřila se Jaroslava Stretcul ze společnosti Coolflowers. „Z obchodního hlediska jsme proto v únoru a začátkem března záměrně omezili nákupy tulipánů. Jejich prodej za cenu prémiových květin jako růže jednoduše nedával smysl,“ dodala Stretcul.

Podle zakladatele Florea.cz Jiřího Hemerleho má zdražování nejen tulipánů, ale téměř všech květin jedinou příčinu, a to nárůst energií. „Abyste vypěstovali květiny v Evropě, potřebujete topit a svítit. V tuzemsku pak k nárůstu ceny přispěl i přesun květin do vyšší sazby DPH,“ uvedl Hemerle. Nákup deseti klasických tulipánů ve Florea.cz se nyní pohybuje od 290 do 480 Kč, což je zhruba o dvacet až třicet procent víc než v předchozích letech.

Tulipánová mánie

Tulipány se do Nizozemska dostaly na konci 16. století z Turecka. Nejdříve o ně nebyl moc velký zájem, což se změnilo po vyšlechtění žíhaných odrůd. Cibulí ale bylo jen omezené množství, jejich cena rostla a květina se postupně stala symbolem luxusu, s tulipány se začalo obchodovat na burzách.

Cena některých tulipánů se postupně vyšplhala na částku, za kterou bylo v té době možné pořídit dům. S rostoucími cenami ale ubývalo lidí, kteří si nákup mohli dovolit a v roce 1637 bublina praskla. To vedlo k velkým ekonomickým potížím nizozemského hospodářství.

V současnosti produkce těchto cibulovitých rostlin dominuje nizozemskému květinářskému oboru. Tulipány momentálně zabírají více než polovinu z 28 tisíc hektarů tamních květinových polí, přičemž ročně jich po celém světě vyvezou přes deset miliard kusů, uzavírá Yahoo News.