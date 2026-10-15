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Tržby výrobce Claude letí vzhůru. Anthropic láká investory před vstupem na burzu

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  9:38

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Dario Amodei, šéf a spoluzakladatel společnosti Anthropic na ekonomickém fóru v Davosu 23. ledna 2025 | foto: AP

Americká společnost Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby na 16,8 miliardy dolarů (zhruba 390 miliard korun). Oproti předchozímu čtvrtletí jde o nárůst o 45 procent. Firma se připravuje na dlouho očekávaný vstup na burzu a snaží se investory přesvědčit, že její rychlý růst dokáže pokrýt obrovské náklady na vývoj a provoz umělé inteligence.

Anthropic ve středu představil své hospodářské výsledky skupině potenciálních investorů na setkání v San Francisku. Vedení společnosti podle zdrojů agentury Reuters zároveň uvedlo, že Anthropic byl ve třetím čtvrtletí ziskový po očištění o některé položky. Firma tak vykázala upravený zisk již druhé čtvrtletí za sebou.

Výsledky přicházejí v době, kdy investoři stále pozorněji sledují, zda obrovské výdaje na umělou inteligenci přinesou odpovídající výnosy. Technologické společnosti investují stovky miliard dolarů do výkonných čipů, datových center a výpočetní infrastruktury, která je nezbytná pro vývoj stále schopnějších modelů.

AI může proniknout z televize do lednice. Anthropic varuje před novou hrozbou

Právě schopnost proměnit rychlý růst v dlouhodobě udržitelný zisk bude jedním z klíčových témat při plánovaném vstupu Anthropicu na burzu. Firma podle dřívějších informací Reuters usiluje o ocenění přesahující dva biliony dolarů.

Ztráty navzdory prudkému růstu

Setkání v San Francisku mělo potenciálním investorům přiblížit fungování společnosti před očekávanou primární veřejnou nabídkou akcií (IPO). Účastníci se setkali s generálním ředitelem Dariem Amodeiem a finančním ředitelem Krishnou Raem. Několik z nich po skončení akce podle Reuters vyjadřovalo optimismus ohledně růstu tržeb i cesty k ziskovosti.

Plánované IPO Anthropicu bude zároveň důležitým testem zájmu investorů o společnosti vyvíjející umělou inteligenci. Firma by podle dosavadních očekávání měla vstoupit na burzu před konkurenční OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT. Samotné uvedení akcií Anthropicu na trh by se však mohlo odložit až na dobu po listopadových volbách do amerického Kongresu, uvedla dříve Reuters.

Naše technologie může být pro lidstvo existenční riziko. Anthropic míří na burzu

OpenAI rovněž připravuje velký vstup na burzu, který by společnost mohl ocenit na více než bilion dolarů. Její šéf Sam Altman však v září uvedl, že firma letos na burzu nevstoupí.

Závod o umělou inteligenci pokračuje

Anthropic založili bývalí manažeři a zaměstnanci OpenAI. Postupně se zařadil mezi přední vývojáře generativní umělé inteligence díky rodině modelů Claude, které firmy využívají mimo jiné při programování, analýze informací a automatizaci pracovních postupů.

Významnou roli v jeho rozvoji hrají technologičtí giganti Alphabet, mateřská společnost Googlu, a Amazon. Obě firmy do Anthropicu investují, zároveň mu poskytují výpočetní kapacitu a pomáhají distribuovat jeho technologie. Současně se však pohybují na stejném trhu a vyvíjejí vlastní nástroje umělé inteligence.

Anthropic se snaží od konkurence odlišit také důrazem na bezpečnost. Jeho vedení opakovaně upozorňuje, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence přicházejí i nová rizika. V dokumentech připravených pro investory společnost varovala, že pokročilá AI by mohla představovat „katastrofická, nebo dokonce existenční rizika pro lidstvo“.

Varování od AI. Model Anthropic se při testech naboural do systémů tří firem

Na středečním setkání však podle jednoho z účastníků šéf firmy Dario Amodei toto téma nerozebíral a o hrozbě zániku lidstva nehovořil. Vedení se místo toho zaměřilo mimo jiné na praktické využití vlastní technologie v podnikání. Představilo například, jak umělá inteligence pomáhá společnosti s vývojem vlastního čipu.

Investory zneklidňují náklady

Rychlý růst Anthropicu přichází v době zvýšené nervozity na finančních trzích. Akcie technologických společností v posledních dnech oslabovaly kvůli obavám, zda investice do umělé inteligence odpovídají budoucím obchodním příležitostem.

Ve středu výrazně klesaly například akcie výrobců čipů AMD, Nvidia a Intel. Ve čtvrtek ráno se propad na asijských trzích prohloubil. Akcie japonské investiční společnosti SoftBank oslabily o více než devět procent, zatímco jihokorejský Samsung ztrácel 9,4 procenta a výrobce paměťových čipů SK Hynix 10,8 procenta. Jihokorejské akciové indexy Kospi a Kosdaq dokonce dočasně přerušily obchodování poté, co jejich pokles překročil osm procent. Japonský Nikkei 225 odepisoval přes pět procent.

Jedním z podnětů k nervozitě byly výroky šéfa amerického výrobce polovodičů Broadcom Hocka Tana. Ten v pondělí na konferenci v Singapuru prohlásil, že řada investorů „nemá ponětí“ o skutečné situaci a nastavila si „extrémní očekávání, jen aby zjistila, že je to skoro jako v kasinu“.

Poklesy následně prohloubila americká inflační data za září, která ukázala rychlejší růst cen, než se očekávalo. Investoři se obávají, že přetrvávající inflace přiměje americkou centrální banku Fed zvýšit úrokové sazby, což by zdražilo financování a mohlo dále snížit atraktivitu rizikových investic.

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