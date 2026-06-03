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Trumpův zeť natáhl ostnatý drát na vzácném ostrově a staví resort. Albánci vyšli do ulic

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  21:32
Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera, na vybudování luxusního resortu. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa chce stavět na neobydleném ostrově Sazan a v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí tam želvy. Protesty vypukly poté, co developeři na místě plánovaného projektu vztyčili ploty s ostnatými dráty.
Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...

Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. (3. června 2026) | foto: Reuters

Transparent s nápisem „Ivanko Trumpová jdi domů“ při protestu proti výstavbě...
Protest proti výstavbě luxusního resortu v lokalitě Zvërnec u laguny Narta,...
Protest proti výstavbě luxusního resortu v lokalitě Zvërnec u laguny Narta,...
Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...
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Rozhořčení podle médií v posledních dnech vyvolala i Trumpova dcera Ivanka, která Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili.

„Byli jsme na lodi našeho přítele a zastavili jsme, abychom si zaplavali. Vlastně tak jsme to místo objevili,“ řekla Ivanka Trumpová v podcastu Davida Senry zveřejněném v neděli. „Doplavali jsme na ostrov. Pěšky jsme se prošli až nahoru a uchvátilo nás to,“ prohlásila dcera amerického prezidenta.

Albánská vláda projekt Kushnerovy firmy Affinity Partners v hodnotě 1,4 miliardy eur schválila už na začátku loňského roku. Udělila mu status strategické investice.

Ochránci přírody plánu odporují. Zasáhl by podle nich několik stovek hektarů nedotčených pláží.

Albánie hlavně díky turistům vzkvétá. Láká na nízké ceny i autentičnost

V úterý se konala demonstrace pod heslem „Albánie není na prodej“ před úřadem albánského premiéra Ediho Ramy v Tiraně. Protestující drželi nafukovací plameňáky a cedule s nápisy jako „Nechci, aby se z Albánie stala Dubaj“.

Demonstranti požadovali zrušení projektu, rezignaci Ramy a konec převodů majetku na oligarchy napojené na vládu, napsal web Balkan Insight.

Rama v úterý projekt obhajoval. „Dokud tu budu, není ani nejmenší šance, že se investice zastaví,“ řekl premiér.

Protesty obyvatel a neziskových organizací vypukly poté, co developeři na místě plánovaného projektu v lokalitě Zvërnec u laguny Narta vztyčili ploty s ostnatými dráty a zatarasili přístup k plážím. Stovky lidí se v sobotu střetly s členy soukromé ochranky a několik osob bylo zraněno.

Ostrov Zvërnec v chráněné krajinné oblasti v laguně Narta, kde společnost spojená se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem plánuje výstavbu luxusního letoviska. (31. května 2026)

Sazan, který se nachází asi 15 kilometrů od města Vlora, je s rozlohou pěti čtverečních kilometrů největším ostrovem Albánie. Je neobydlený a nemá téměř žádnou sladkou vodu.

Po první světové válce tam kvůli strategické poloze v Otrantském průlivu Itálie vybudovala vojenskou základnu. Po její porážce ve druhé světové válce Sazan připadl Albánii, která ostrov rovněž používala pro vojenské účely.

Koncem 90. let na něm vznikla základna italské finanční stráže, která měla za cíl potlačit tehdy běžné pašování lidí z Albánie do Itálie.

Albánie schválila Trumpovu zeťovi výstavbu na neobydleném ostrově

Od roku 2017 je jako součást mořského národního parku Karaburun-Sazan ostrov otevřen pro veřejnost a stal se z něj oblíbený cíl pro denní výlety z Vlory. Až do prosince 2024 však nominálně zůstával vojenskou základnou.

Albánie, která v posledních letech zažívá překotný rozvoj cestovního ruchu, v roce 2024 schválila změny zákona o chráněných územích. Ty umožňují výstavbu hotelů či jiných strategicky důležitých projektů v těchto oblastech. Ekologové v této souvislosti upozorňují na možné negativní dopady na životní prostředí.

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