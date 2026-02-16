Poté, co ruská invaze na Ukrajinu vyvolala obrat v otázce členství v NATO, začíná Švédsko uvažovat o dalším historickém kroku. Geopolitické obavy posílily zájem o nahrazení švédské koruny společnou evropskou měnou, píše agentura Bloomberg.
Debata je sice teprve v počáteční fázi, ale s měnícími se podmínkami dochází k nenápadné, avšak znatelné změně. V roce 2003, kdy voliči v referendu odmítli společnou evropskou měnu, se pozornost soustředila na schopnost švédské koruny fungovat jako nárazník pro největší severskou ekonomiku. Nyní ale geopolitické obavy přidaly otázce nový rozměr.
Kromě hrozeb ze strany Ruska a Číny zdůrazňuje zahraniční politika Donalda Trumpa, včetně hrozeb získat Grónsko od sousedního Dánska, jakým rizikům jsou menší ekonomiky vystaveny v éře soupeření velmocí.
„Švédsko je nyní plnoprávným členem NATO a společně s našimi partnery z EU posilujeme naši obranu,“ uvedla švédská poslankyně za Liberální stranu Cecilia Rönnová. Země podle ní stojí jednou nohou mimo, protože není součástí měnové spolupráce.
Švédské místo u stolu
Argumentem ve prospěch eura je, že společná měna by posílila politické vazby a Švédům by zajistila místo u stolu, pokud jde o celoevropské měnové záležitosti. To doplňuje tradiční obchodní argumenty, jako je rozšiřování obchodu a usnadnění přímých investic.
Pokud by k této změně skutečně došlo, posílilo by to důvěryhodnost eura v době, kdy je zpochybňována dominance dolaru ve světovém obchodě a jako rezervní měny.
Sverige behöver en Euro option! Precis som liberalerna länge har förespråkat. Om krisen slår till måste vi kunna agera snabbt och skydda vår ekonomi. Det lönar sig alltid att vara förberedd. https://t.co/6O2onyJzFF— Cecilia Rönn Liberal (@ceciliaronn) September 26, 2025
„Švédsko potřebuje možnost přijetí eura! Přesně tak, jak liberálové dlouhodobě prosazují. Pokud nastane krize, musíme být schopni rychle jednat a chránit naši ekonomiku. Připravenost se vždy vyplatí,“ říká v příspěvku na síti X švédská poslankyně za Liberální stranu Cecilia Rönnová.
První opatrné kroky podnikla švédská vláda koncem minulého měsíce. Na parlamentním zasedání ministryně financí Elisabeth Svantessonová vyjádřila svou podporu pro vyšetřování kladů a záporů přijetí eura. „Svět se mění a EU se mění,“ řekla během debaty. „Musíme se proto také odvážit otázku hodnotit, zkoumat a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, švédských domácností a švédských podniků.“
Základem této změny je nová zpráva švédského ekonoma Larse Calmforse. Právě on je považován za vlivnou osobnost v měnových otázkách, protože vedl vládní komisi, která před referendem v roce 2003 posuzovala přijetí eura. V té době byl ohledně výhod eura Calmfors opatrný a zpráva komise doporučovala odložení.
Nyní je optimističtější. „Geopolitické podmínky jsou dnes velmi odlišné od dřívějších a tato dynamika zvyšuje hodnotu členství v jádru EU,“ uvedl v rozhovoru.
Calmfors také zdůrazňuje ekonomické argumenty. Říká, že pozitivní důsledky na obchod a zahraniční investice pro státy eurozóny byly větší, než předpokládal, když se touto otázkou zabýval před více než dvěma desítkami let.
Rovněž poznamenal, že švédský hospodářský cyklus se více synchronizoval s eurozónou, což snižuje nutnost nezávislé měnové politiky. Nižší úroveň zadlužení v zemi také znamená, že vláda může v případě potřeby reagovat na hospodářský pokles pomocí výraznějších fiskálních stimulačních opatření.
Mizerná malá měna?
Vedoucí představitelé podniků již s krokem vesměs souhlasí. Mnozí si stěžují, že volatilita švédské měny zesiluje turbulence na trhu. Finančník Christer Gardell, jehož společnost Cevian Capital nakupuje a prodává podíly ve velkých švédských společnostech, jako je výrobce nákladních vozidel Volvo AB, v minulosti označil švédskou korunu za „mizernou malou měnu“ a nadále podporuje přechod na euro.
„Malá, nelikvidní a volatilní koruna je pro švédský průmysl nevýhodou,“ uvedl Gardell v písemné odpovědi na otázky agentury Bloomberg. „To by se vyřešilo, kdybychom přistoupili k euru,“ dodal.
Pro švédskou ekonomiku je EU klíčová. Podle údajů statistického úřadu se více než 60 procent obchodu se zbožím této severské země odehrává s EU, ale s USA je to pouze 6,4 procenta.
Zatímco jen málo velkých vývozců zaujalo jasný postoj, státní agentura Business Sweden, která podporuje obchod a investice, vidí podle hlavní ekonomky Leny Sellgrenové jak klady, tak zápory.
„Z ekonomického hlediska vlastní měna a nezávislá centrální banka dlouhodobě velmi dobře slouží Švédsku a švédskému exportnímu sektoru,“ uvedla. „Avšak globální řád založený na pravidlech, jaký jsme znali, je pod tlakem, a proto musíme z dlouhodobého hlediska zvážit naše nejlepší možnosti.“
Ne jestli, ale kdy
Přesto však překážky bránící změně měny zůstávají značné. Většina Švédů je i nadále proti přistoupení k euru, zatímco pouze asi třetina je pro. Ačkoli se rozdíl mezi skeptiky a zastánci v nedávných průzkumech mírně zvětšil, je výrazně menší než před deseti lety, kdy tři ze čtyř Švédů byli proti euru.
Podpora veřejnosti je ovšem zásadní. Vzhledem k tomu, že Švédové vytvořili precedens referendem – po vzoru Dánska, které uspořádalo podobné hlasování v roce 2000 – politici by tentokrát jen těžko ospravedlňovali odlišný přístup.
Druhou překážkou je širší politická podpora. Pouze liberálové, kteří mají podporu pouze asi 2 procenta voličů, jsou pevně pro euro. Umírnění a menší strany Centra a Křesťanských demokratů se zatím omezili pouze na podporu šetření a své konečné postoje zatím nezveřejnili.
„Naše měna je úzce spjata s naší nezávislostí a je třeba si položit otázku, jak nezávislá je země, která nemá vlastní měnu,“ uvedl Oscar Sjöstedt, mluvčí nacionalistické strany pro hospodářské otázky. „Švédští demokraté se nebudou podílet na zrušení naší vlastní měny, a to je náš volební slib.“
Pokud se podaří překonat tyto překážky, bude podle odhadu švédského akademika Calmforse trvat nejméně čtyři roky, než se podaří zrušit korunu, včetně dvou let potřebných k prokázání stabilního směnného kurzu vůči euru.
Rönnová z Liberální strany však vidí potenciál pro urychlení debaty. Vytvořila paralelu se vstupem Švédska do NATO v roce 2022 a uvedla, že vzdání se neutrality se zdálo nemožné, dokud ruská invaze na Ukrajinu nevyvolala změnu rychleji, než kdokoli považoval za možné. Vstup do vojenské aliance byl také otázkou, kterou švédští liberálové často prosazovali sami. „Jsme zvyklí prosazovat otázky dlouho před ostatními, Pro mě není euro otázkou ,jestli‘, ale otázkou ,kdy‘,“ uzavřela Rönnová podle Bloombergu.