Poté, co Nejvyšší soud zrušil Trumpova původní cla, prezident nyní představil složitý systém na pokračování své obchodní války. Nové sazby mají nahradit 10procentní clo, které uvalil na celosvětové úrovni krátce poté, co Nejvyšší soud zrušil předchozí vlnu celních tarifů. Podle zákona mohlo toto náhradní clo platit bez souhlasu Kongresu pouze 150 dní a prezidentovi vypršel čas o půlnoci.
V pátek zavedla Trumpova administrativa nová cla na dovoz z více než 80 zemí včetně Kanady, Mexika a členských států Evropské unie. Nyní budou na mnoho zboží dovážené z těchto zemí uvalena cla ve výši 10 až 12,5 procenta.
Žádný prezident před ním tento zákon nevykládal tak, aby umožňoval uvalení takových cel.