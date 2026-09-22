Na Trumpovo úsilí o rychlý rozvoj umělé inteligence má vliv několik faktorů. Prezident USA se obklopil vedoucími představiteli technologických firem a investory, kteří se zasazují o to, aby vláda urychlila vývoj umělé inteligence. Mezi nimi jsou například generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang nebo šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg. Prezident se obává, že by mohl ztratit ekonomickou a technologickou převahu ve prospěch Číny. A chválí rekordní maxima na akciovém trhu, která jsou úzce spjata s výkonností umělé inteligence, píše americký deník.
Podle mluvčí Bílého domu Davise Ingleho neexistují v tomto ohledu žádné střety zájmů. Trumpovy investice jsou podle jeho slov zcela v rukou nezávislých správců.