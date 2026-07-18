Pro současnou Trumpovu administrativu je modernizace válečných technologií ústřední bod agendy v oblasti národní bezpečnosti. Fondy spojené s bratry Trumpovými mezitím investovaly do více než tuctu společností zabývajících se obrannými technologiemi a dalších firem usilujících o zakázky od Pentagonu a federálních agentur. Vyplývá to z analýzy deníku Washington Post založené na veřejných databázích federálních zakázek, tiskových zprávách i databázích rizikového kapitálu.
Většina jejich investic se uskutečnila poté, co byl Trump podruhé zvolen prezidentem. Od doby, kdy synové investovali, tyto společnosti společně získaly přímé vládní zakázky v hodnotě nejméně 3,2 miliardy dolarů (66 miliard Kč) a další 3,1 miliardy dolarů v podobě opcí na budoucí zakázky. Některé z nich si zajistily prestižní místa na užších seznamech předem schválených dodavatelů, kteří se mohou exkluzivně ucházet o budoucí zakázky v celkové hodnotě až téměř 200 miliard dolarů.
Trumpovi synové jsou součástí investičních skupin, které vkládají peníze do zavedených dodavatelů, jako jsou společnosti SpaceX a Anduril, ale i do méně známých startupů usilujících o vývoj nové generace agilních, technologicky pokročilých zbraní – od dronů až po humanoidní roboty. Většina těchto firem působí v obranném průmyslu, některé se však zaměřují na produkty, které nejsou určeny pro bojiště: jedna společnost spolupracuje s luxusní módní značkou Prada na návrhu skafandrů a jiná se snaží vyvinout kvantové počítače.
|
Krypto je pro Trumpa zlatý důl. Vydělal na něm přes miliardu dolarů
Zástupci společností, kteří reagovali na žádosti deníku The Washington Post o vyjádření, uvedli, že si své zakázky od federální vlády zajistily prostřednictvím přísných zadávacích řízení Pentagonu na základě kvality svých produktů a služeb – a to bez pomoci či zásahu ze strany prezidentovy rodiny. Někteří reagovali, že jejich vedoucí pracovníci bratry Trumpovy sotva znali nebo s nimi byli v kontaktu jen několikrát. Mnohé z těchto společností získaly zakázky ještě předtím, než do nich synové investovali, i za Bidenovy administrativy.
Ve vlasteneckém duchu
Trumpovi synové popisují své investice ve vlasteneckém duchu. Eric prohlásil, že USA by v závodě o umělou inteligenci měly raději vyhrát. Trump Jr. zase opakovaně tvrdil, že USA by měly budovat průmyslovou základnu schopnou masově vyrábět drony, aby mohly čelit potenciálním hrozbám ze strany Číny. „Už deset let aktivně upozorňuje na hrozbu ze strany Číny, takže to není nic nového,“ uvedla osoba blízká, která hovořila pod podmínkou anonymity.
Úředníci Bílého domu a Pentagonu argumentují, že na tom, že prezidentovi synové investují do společností těžících z obchodů s federální vládou není nic nevhodného. „Je to stejná omšelá rétorika, kterou demokraté již deset let používají proti prezidentu Trumpovi, jeho rodině a jeho administrativě,“ uvedla ve svém prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. Žádný střet zájmů podle ní neexistuje.
|
Trumpova rodina vydělala na kryptu půl miliardy dolarů. Ostatní o peníze přišli
„Žádná společnost není upřednostňována, vnější vazby, investoři ani politické kontakty nehrají při rozhodování ministerstva o financování absolutně žádnou roli,“ uvedl mluvčí Pentagonu Joel Valdez.
America First
Investice bratří Trumpových probíhaly především prostřednictvím dvou společností, v nichž působí. Donald Trump Jr. investuje do obranných technologií a do společností usilujících o zakázky od Pentagonu prostřednictvím společnosti 1789 Capital. Je to venture kapitálová firma, která se věnuje tomu, co její partneři nazývají „vlasteneckým kapitalismem“. Podle analýzy deníku The Washington Post investovala společnost do jedenácti z patnácti společností působících v oblastech obrany, robotiky a umělé inteligence, které mají zakázky od Pentagonu.
Hlavním zprostředkovatelem obchodů Erika Trumpa je společnost American Ventures, pobočka investiční banky Dominari Holdings. Společnost Dominari, sídlící v Trump Tower v New Yorku, se stala klíčovou firmou rovněž pro jeho obchody v oblasti kryptoměn.
Oba bratři rovněž investovali do nejméně čtyř výrobců dronů nebo jim poskytovali poradenství – a podle analýzy deníku The Washington Post všichni tito výrobci získali vládní zakázky během druhého funkčního období prezidenta Trumpa. Dva z nich spolupracovali s vládou již předtím, než do nich bratři Trumpovi investovali.
|
Trumpovo bohatství bezprecedentně rostlo. Může mu to uškodit u voličů
Z politiky prezidenta momentálně těží zejména rozvíjející se americký průmysl dronů, a to v souladu s prosincovou směrnicí Federální komise pro komunikace (FCC) o zastavení dovozu nových čínských dronů a prezidentského nařízení z června 2025, které federálním agenturám ukládá urychlit testování a komercializaci technologie dronů vyrobených v USA. Trh s drony v současné době ovládá Čína.
Investoři a společnosti tak profitují z nové filozofie Pentagonu, která upřednostňuje menší a obratnější zbraně a vybraným startupům, jejichž technologie chce ministerstvo urychleně zavést a nabízí jim zrychlený přístup k vládním zakázkám.
Tato změna byla v plném proudu již za vlády prezidenta Bidena, ale úředníci z Trumpovy administrativy ji však ještě urychlili. Jde především o reakci na měnící se povahu válčení, jak je patrné v zahraničních konfliktech, jako je válka Ruska s Ukrajinou, v níž zejména drony sehrávají na bojišti bezprecedentní roli. Odborníci na obrannou politiku poukazují na tuto válku, stejně jako na přetrvávající nestabilitu na Blízkém východě, a argumentují tím ve prospěch posílení vnitrostátní kapacity Spojených států na výrobu vojenské techniky.
Nové etické výzvy
Někteří odborníci nicméně tvrdí, že samotný rozsah zapojení rodiny Trumpů do soukromých podniků, které mohou těžit z federálních rozhodnutí a tvorby politiky, představuje nové etické výzvy. Bývalí představitelé ministerstva obrany a odborníci na politiku uvedli, že Pentagon za vlády Trumpa jedná s menší transparentností, pokud jde o prosazování zájmů určitých společností.
„I když je zákaz nákupu dronů z Číny ve veřejném zájmu, je zcela rozumné pochybovat o tom, zda je to ve veřejném zájmu, když z toho má finanční prospěch rodina Trumpů,“ uvedla Kathleen Clarková, právnička specializující se na vládní etiku a profesorka washingtonské univerzity.
|
Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení
Ačkoli uvedla, že není zastánkyní zákona zakazujícího členům prezidentské rodiny uzavírat obchodní dohody se společnostmi, které usilují o vládní zakázky – v praxi by podle ní bylo obtížné stanovit jasnou hranici, protože o zakázky usiluje tolik různých společností. Domnívá se však, že Trumpovi synové by se měli z takových obchodů vyloučit.
„Podnikání bratrů Trumpových v oblasti obranných technologií je třeba vnímat v kontextu širšího oslabování kontrolních mechanismů a protikorupčních standardů ve výkonné moci, k němuž došlo během Trumpova druhého funkčního období,“ uzavřela podle amerického portálu.