Podrobnosti se stále mění a výsledky jednání jsou před středečním termínem stále velmi sporné. Vznikající dohoda by však mohla spojit kanadské celní ústupky se závazky v oblasti energetiky, obrany a kritických nerostných surovin výměnou za to, že USA budou souhlasit s odložením nových cel podle § 338 prezidenta Donalda Trumpa a uvolněním cel na ocel a hliník. Alespoň to uvádějí lidé, kteří jednání sledují a kteří hovořili pod podmínkou anonymity, píše americký web The Washington Post.
Pokud dojde mezi oběma zeměmi k dohodě, očekává se, že to dodá nový impuls probíhajícímu přejednávání severoamerické obchodní dohody uzavřené během prezidentova prvního funkčního období. Dohoda by také ušetřila americké vládě další soudní spor ohledně prezidentových pravomocí v oblasti cel.
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„Jsem optimistický, že dojde k úplnému nebo částečnému řešení, které odvrátí cla podle § 338. To je směr, kterým se ubíráme,“ uvedl Dan Ujczo, obchodní právník z Columbusu v Ohiu. „Obě strany chtějí dohodu.“
Paragraf 338
Trumpova cla by se podle § 338 vztahovala pouze na 5 procent kanadského zboží v hodnotě 382 miliard dolarů, které USA loni dovezly. Pokud však vstoupí v platnost podle plánu ve středu v 00:01, mohla by zmařit naděje na zachování jednotného severoamerického obchodního bloku, uvedli představitelé průmyslu.
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Zavedení nových cel, zejména ve výši 50 procent, která by ochladila obchod, by ještě více vyostřilo protiamerické nálady v Kanadě, které jsou již nyní napjaté po Trumpových opakovaných narážkách na to, že by z Kanady udělal 51. stát USA. Kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že pokud jde o odvetná opatření proti jakýmkoli novým krokům USA, všechny možnosti jsou na stole.
„Těmito nařízeními č. 338 se kanadská vláda ocitla v situaci, kdy, pokud nedosáhneme komplexní dohody, možná nakonec budeme nuceni přistoupit k politickým odvetným opatřením a k obchodnímu míru nás budou dělit ještě celé roky,“ uvedl Flavio Volpe, předseda Asociace výrobců automobilových dílů v Torontu.
A co naše sýry?
Kdysi harmonické – a téměř bezcelní – vztahy mezi USA a jejich severním sousedem byly v uplynulém roce svědkem závratné série obchodních úderů. Minulý měsíc se prezident odvolal na dosud nevyužité ustanovení zákona z roku 1930 známého jako § 338, aby pohrozil zavedením nových cel. Uvedl, že kanadská odvetná opatření za jeho cla z roku 2025 představují neopodstatněnou „diskriminaci“ vůči americkému zboží. Američtí představitelé také chtěli přimět Kanadu, aby přistoupila na prezidentovu žádost o změnu Dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou z roku 2020, která upravuje severoamerický obchod.
Úředníci americké administrativy, včetně ministra financí Scotta Bessenta a Jamiesona Greera, hlavního vyjednavače prezidenta Trumpa v obchodních záležitostech, byli loni rozhořčeni kvůli Carneyho rozhodnutí přistoupit k odvetným opatřením a poukázali na to, že na Trumpova cla uvalená v den Dne osvobození reagovaly pouze Kanada a Čína.
Kanadská vláda naopak tvrdí, že měla plné právo reagovat odvetnými opatřeními poté, co Trump zavedl překážky proti jejím vývozům. Úředníci administrativy tvrdí, že kanadská odvetná opatření neprávem poškodila tři americká odvětví – alkohol, automobily a mléčné výrobky.
Úřady ve většině kanadských provincií, včetně nejlidnatějšího Ontaria, stáhly v březnu 2025 americká vína a lihoviny z obchodů provozovaných státem poté, co Trump uvalil cla na kanadské zboží s odůvodněním, že Kanada údajně nezabránila nelegálnímu dovozu fentanylu do Spojených států.
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Kanada rovněž uvalila 25procentní clo na některé americké automobily v reakci na podobný krok ze strany Trumpa, a tak narušila fungování odvětví, v němž se běžně přepravují polotovary mezi třemi severoamerickými zeměmi před dokončením výroby.
Prezident Trump si rovněž stěžuje, že evropské sýry mají na kanadském trhu preferenční výhodu ve srovnání s podobnými americkými výrobky dováženými na sever.
Nákladný kolaps obchodu
Cílem současných jednání je zabránit tomu, co by se mohlo ukázat jako nákladný kolaps obchodu, a připravit půdu pro zahájení formálních jednání mezi USA a Kanadou o aktualizaci dohody USMCA.
USA zahájily již před několika měsíci jednání s Mexikem o možných změnách severoamerické obchodní dohody, kterou Trump vyjednal během svého prvního funkčního období. S Ottawou však dosud neproběhla žádná formální jednání. Dohoda uzavřená na poslední chvíli by to mohla změnit.
„V závislosti na výsledku buď jde o krok k budování důvěry, který připraví půdu pro další pokrok v rámci dohody USMCA, nebo o další tření ve vztazích, které by se mohlo rychle vyhrotit,“ uvedl Jake Colvin, předseda Národní rady pro zahraniční obchod, která zastupuje společnosti jako Caterpillar, Coca-Cola anebo Oracle.
Prtemiér Carney uvedl, že chce úplné urovnání, nikoli pouze omezenou dohodu. Vyjednavači se snaží najít rovnováhu mezi tím, co chce Trump, a tím, co kanadská domácí politika přijme, uvedli představitelé odvětví.
Co všechno je odporné
Kromě celních sazeb obě strany usilovně jednají také o spolupráci v oblasti energetiky a obrany, včetně kanadské účasti na Trumpově protiraketovém štítu „Golden Dome“ a nákupu stíhacích letounů F-35. USA si rovněž chtějí zajistit přístup ke kanadským zásobám klíčových nerostných surovin, což by mohlo přispět ke snížení jejich závislosti na Číně.
Stěžejním cílem Kanady je přimět USA ke snížení 25procentních cel na ocel a hliník zavedené z důvodů národní bezpečnosti. Tato opatření podle § 232, pojmenovaná podle ustanovení obchodního zákona z roku 1962, by se mohla proměnit v kombinaci cel a dovozních kvót.
Kanada by také mohla dosáhnout politicky významného vítězství v podobě nižších cel na svůj vývoz dřeva do USA. V rámci rutinního každoročního přezkumu antidumpingových cel prováděného ministerstvem obchodu by se tyto dlouhodobě uplatňované daně mohly snížit přibližně o 10 procentních bodů, uvedli představitelé.
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Ačkoli Kanada a Spojené státy jsou již dlouho blízkými přáteli a spojenci, přeshraniční třenice se staly nedílnou součástí Trumpovy éry. Na začátku tohoto měsíce Trump ve svém projevu v Las Vegas ostře kritizoval kanadské představitele a označil je za „odporné“. Carney na to reagoval tím, že toto přídavné jméno použil v souvislosti s obchodními vztahy obou zemí.
Podle studie společnosti Oxford Economics by trvale vyšší cla vyplývající z krachu dohody USMCA stála americkou ekonomiku za 10 let 1 bilion dolarů.
„V sázce je nyní hodně. Nejde o teorii. Má to reálné důsledky pro Američany i Kanaďany,“ uzavřela pro americký deník Beth Burkeová, předsedkyně Kanadsko-americké obchodní rady.