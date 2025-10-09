Administrativa zvažovala zavedení cel na mnoho farmaceutických výrobků a složek na základě celního šetření podle § 232 zákona o rozvoji obchodu z roku 1962, který se týká ohrožení národní bezpečnosti. Prezident Trump minulý měsíc zveřejnil na internetu, že 1. října zavede 100procentní cla na značkové léky, ale generické léky nezmínil. Nakonec zavedení cel odložil, protože se uskuteční další jednání s farmaceutickými společnostmi, píše portál The Wall Street Journal.
„Vláda aktivně nediskutuje o uvalení cel podle § 232 na generické léky,“ uvedl ve svém prohlášení zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai. Jeho slova potvrdil i mluvčí ministerstva obchodu, které se zabývá celním šetřením.
Tento krok, který není konečný a může se samozřejmě v příštích týdnech změnit, přichází po měsících debat uvnitř vlády o tom, jak přivést výrobu generických léků zpět do USA a jakou roli by v tomto úsilí měla hrát cla. Zatímco Trump se ve svých hrozbách uvalením cel zaměřil na značkové léky, v poslední době se k generikům, které tvoří asi 90 procent vydávaných léků, vyjádřil jen sporadicky.
Nezbytné, nebo zbytečné?
Rozhodnutí neuvalit cla na generické léky představuje výrazné omezení rozsahu celního šetření ministerstva obchodu v oblasti farmaceutických výrobků.
Zavedení cel na generické léky by podle mnohých vedlo ke zvýšení cen a dokonce k nedostatku léků pro spotřebitele. Cla by u generických léků nefungovala, protože jejich výroba je v zemích jako Indie – odkud pochází téměř polovina generických léků v USA – tak levná, že ani velmi vysoká cla by nemusela zajistit ziskovost výroby v USA.
Naopak někteří úředníci ministerstva obchodu argumentovali, že cla a kvóty na generické léky by nakonec mohly být nezbytné k tomu, aby se výroba léků vrátila do USA a zabránilo se opakování chaotických globálních dodavatelských řetězců během pandemie, uvedli lidé obeznámení s diskusemi.
Farmaceutická cla musí podle lidí z Trumpova okolí zahrnovat zjištění, že závislost na zahraničních dodavatelích generických léků představuje riziko pro národní bezpečnost. A tvrdí, že vysoká cla v kombinaci s vládní podporou nových výrobních zařízení v USA by mohla učinit domácí výrobu generických léků ziskovou.
Generika
jsou léčivé přípravky s ekvivalentním složením, stejnou účinnou látkou ve stejném množství a stejnou lékovou formou jako originální (referenční) léčivý přípravek.
Po vypršení patentové ochrany originálního léku se generické léky objevují na trhu jako cenově dostupnější alternativa, která přispívá k nižším nákladům ve zdravotnictví a vyšší dostupnosti léčby.
Přesun výroby do USA
Otázka generických léků poukazuje na výzvy, jimž čelí administrativa ve snaze vrátit výrobu do USA v odvětvích, která úřady považují za kritická pro národní bezpečnost. Trumpův tým chce podpořit domácí výrobu antibiotik a dalších běžných léků, aby se snížila závislost na Indii a Číně, odkud pochází mnoho prekurzorů léků.
Minulý týden americký obchodní zástupce Jamieson Greer naznačil, že administrativa by mohla zavést cla na generické léky stejně jako na ty referenční.
„Když mluvíme o generikách, mají odlišný dodavatelský řetězec než značkové,“ odpověděl Greer na otázku, které produkty budou ovlivněny Trumpovými farmaceutickými cly. „V současné době zvažujeme nejlepší způsob, jak nasadit ekonomické nástroje v souvislosti s generiky. Mnohé z nich jsou osvobozeny od cel.“
Kromě diskusí o clech začínají někteří členové Trumpovy administrativy plánovat další formy vládní podpory pro přesun výroby generických léků zpět do USA. Administrativa zvažuje, zda by prezident měl vydat výkonný příkaz k poskytnutí federálních grantů nebo půjček domácím výrobcům kritických generických léků, uvedly osoby obeznámené s touto záležitostí. To by mohlo zahrnovat využití peněz od zahraničních vlád, například z Japonska, ačkoli tyto infrastrukturní fondy ještě nevznikly.
Zástupce mluvčí Bílého domu Desai uvedl, že administrativa nyní provádí mnohostrannou analýzu domácí výroby generických léčiv a zajišťuje, aby Američané již nikdy nezůstali na holičkách kvůli závislosti na lécích ze zahraničí, jako to bylo během pandemie covidu, uzavřel americký web.