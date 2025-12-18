Trump v projevu k národu vysvětloval chřadnoucí ekonomiku, vojákům pošle šek

Americký republikánský prezident Donald Trump se v noci na dnešek v projevu k národu snažil uklidnit veřejnost ohledně stavu ekonomiky a svalit vinu za ekonomické problémy na demokraty. Oznámil také, že každý z 1,45 milionu amerických vojáků dostane vánoční šek na 1776 dolarů (bezmála 37 tisíc korun), napsala agentura AP.

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou začala udělovat mezinárodní fotbalová federace FIFA. (5. prosince 2025) | foto: MANDEL NGANReuters

Prezidentské projevy k národu jsou tradičně méně stranické než projevy na shromážděních, Trump však podle AP přednesl zkrácenou verzi svých obvyklých politických poznámek.

Projev přednesený ve středu ve 21:00 východoamerického času byl podle agentury spíše rozdělující, než aby sjednocoval. Trump v něm opakoval nedávná sdělení, která dosud nedokázala uklidnit obavy veřejnosti ohledně cen potravin, bydlení, energií a dalších základních potřeb. Prezident slíbil ekonomický rozmach, inflace ale zůstala vysoká a trh práce se v důsledku jeho dovozních cel výrazně oslabil.

Trump se snažil přenést veškeré obavy z vysoké inflace na svého předchůdce v úřadu Joea Bidena. „Před 11 měsíci jsem zdědil nepořádek a teď ho napravuji. Jsme připraveni na ekonomický boom, jaký svět ještě nezažil,“ řekl současný šéf Bílého domu.

Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Jeho výroky přicházejí v době, kdy se snaží obnovit svou neustále klesající popularitu. Veřejné průzkumy ukazují, že většinu dospělých Američanů frustruje jeho přístup k ekonomice, protože inflace vzrostla poté, co jím zavedená cla zvýšila ceny a zpomalila tvorbu pracovních míst.

Ve videu se promítly i grafy, které měly dokázat, že ekonomika je na vzestupu. Na jednu stranu roste akciový trh, ceny benzínu klesají a technologické společnosti sázejí na rozvoj umělé inteligence. Na stranu druhou se ale inflace, která po dosažení čtyřicetiletého maxima v roce 2022 za Bidenovy vlády klesala, po oznámení Trumpových cel letos v dubnu opět zrychlila. Index spotřebitelských cen roste ročním tempem tři procenta, což je nárůst oproti 2,3 procentům v dubnu.

Oslabil i trh práce, kdy měsíční nárůst pracovních míst od vyhlášení cel 2. dubna, která Trump pozastavil a po pár měsících upravil, dosáhl v průměru pouhých 17 000. Míra nezaměstnanosti pak vzrostla ze čtyř procent v lednu na 4,6 procent.

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Bonusové šeky, pro Trumpa „válečnické dividendy“, by podle něj měly dorazit před Vánoci a být financovány z celních poplatků, které jsou podle AP částečně zodpovědné za zvýšení spotřebitelských cen.

Prezident se snažil zakončit projev optimisticky a zmínil mimo jiné mistrovství světa ve fotbale, které se bude v zemi konat. Apeloval také na vlastenectví a připomněl, že příští rok to bude 250 let od doby, kdy byla podepsána Deklarace nezávislosti. Roku 1776 ostatně odpovídá i výše šeku pro vojáky. Nakonec divákům popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

