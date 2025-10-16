Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Jan Dvořák
  10:58
Americký prezident pozval své donátory ze Silicon Valley, Wall Street i obranného sektoru na večeři při svíčkách v Bílém domě. Na akci, kterou uspořádal jako poděkování za podporu své ideje výstavby tančírny, je pochválil za to, že rychle vyslyšeli výzvu o podporu. „Myslel jsem, že tuto večeři uspořádáme až tak za rok,“ řekl, když žasl nad tím, jak rychle se podařilo stavbu financovat.

Mezi dárce, kteří Trumpovi přislíbili miliony dolarů na realizaci jeho snu o tanečním sále, jsou společnosti z oblasti technologií, kryptoměn a obrany, oznámil Bílý dům. Projekt výstavby je tak podle Trumpa plně zafinancován a peníze dokonce přebývají. Aby potěšily prezidenta, který dlouho snil o tom, že zanechá svou architektonickou stopu v Bílém domě, přislíbily miliony dolarů společnosti Coinbase, Apple a desítky dalších, píše web The Washington Post.

Hosté poslouchají projev prezidenta Donalda Trumpa během večeře pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Stavební práce na rozšíření tanečního sálu amerického prezidenta Trumpa v Bílém domě pokračují. (15. října 2025)
Americký prezident Donald Trump upořádal večeři v tanečním sále Východního křídla Bílého domu. (15. října 2025)
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
53 fotografií

Trump poznamenal, že někteří dárci nabídli až 25 milionů dolarů. S částkou vyšší než 250 milionů dolarů potřebných pro historickou přístavbu Bílého domu Trump svým hostům řekl, že má i další architektonická vnuknutí. Uvedl, že zvažuje plány na velkolepý oblouk poblíž Arlingtonského mostu ve Washingtonu.

Velké hodnotné dary

Trump během slavnostního banketu naznačil, že právě zástupci těchto firem budou mezi prvními hosty v jeho novém tanečním sále. „Pokud vás tedy budeme mít v té době stále rádi,“ dodal. Společnosti se kromě financí přihlásily také s hmotnou pomocí, která by pomohla splnit Trumpův sen. Firma Carrier se například dobrovolně nabídla, že dodá pro novou budovu klimatizaci.

Trump mění Bílý dům, přibude taneční sál za miliardy. Já stavět umím, prohlásil

Mezi hosty večeře byli podle seznamu poskytnutého Bílým domem bohatí jednotlivci včetně generálního ředitele společnosti Blackstone Stephena A. Schwarzmana anebo kryptoinvestorů Tylera a Camerona Winklevossových. Mnohé z těchto společností již mají velké zakázky od federální vlády, včetně Amazonu, Lockheed Martin a Palantir Technologies.

Americké korporace se od Trumpova znovuzvolení snaží proniknout k prezidentovi prostřednictvím soukromých večeří, velkých darů. Výstavba jeho vysněného tanečního sálu tak představuje pro dárce další možnost, jak oslovit prezidenta, který je povoláním realitní developer a tuto iniciativu považuje za součást svého odkazu.

„Možná to nejsou peníze v jeho kapse, ale rozhodně to Trumpovi osobně prospívá, protože je to pro něj důležité,“ říká Kathleen Clarková, profesorka práva na Washington University v St. Louis, která se specializuje na vládní etiku.

Talent pro taneční sály

„Tento projekt bude přínosem nejen pro současné prezidentství, ale i pro prezidentství budoucí, která budou jménem amerického lidu vítat hosty v Bílém domě,“ uvedla společnost Microsoft ve svém prohlášení.

Trumpovi političtí oponenti prezidenta ale za uspořádání akce zkritizovali. Zvláště ve světle vládní krize, která připravila o plat tisíce státních zaměstnanců. „Trump je zaneprázdněn večírky a večeřemi se svými bohatými přáteli a sponzory, zatímco se mu nedaří dosáhnout dohody, která by ukončila uzavření vládních úřadů,“ uvedla ve svém prohlášení ředitelka komunikace DNC Rosemary Boeglinová.

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě začala minulý měsíc. Bílý dům slíbil, že bude hotov dlouho předtím, než Trump opustí úřad.

Bílý dům zůstal v podstatě beze změn po 73 let od doby, kdy prezident Harry S. Truman zahájil jeho renovaci. Taneční sál je největší renovací, kterou Trump oznámil. Snažil se postavit tančírnu již od roku 2010, kdy podle svých slov nabídl jeho výstavbu Obamově administrativě. Ta ho nakonec odmítla, ale Trump zůstal přesvědčen o svém talentu pro stavbu tanečních sálů, uzavřel americký portál.

