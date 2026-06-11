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Trump odvolal útok na Írán, ropa následně výrazně zlevnila

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  21:33
Ceny ropy výrazně klesly poté, co Donald Trump odvolal ohlášené údery na Írán. Podle něj bude datum a místo podepsání mírové dohody brzy oznámeno. Její hlavní body podle amerického prezidenta Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Nejmenovaný íránský zdroj agentury Fars ale Trumpovo tvrzení zpochybnil, když uvedl, že Írán zatím žádný text memoranda o porozumění s USA neschválil.
Donald Trump (10. června 2026)

Donald Trump (10. června 2026) | foto: AP

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Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod 90 dolarů. Kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru.

„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ uvedl Trump.

Bombardování Íránu nebude. Trump otočil, dohoda se dle něj může podepsat v Evropě

Prezident v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled. Tento vývoj se ale zatím nenaplnil. Dříve přitom hrozil Íránu dalšími útoky, které plánoval ve čtvrtek v noci, zabavením ropy i obsazením klíčového ostrova Charg.

Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Dodala, že útoky cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi.

Íránské síly pohrozily Spojeným státům odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Ceny ropy v reakci dopoledne rostly.Už ve středu se zvýšily zhruba o dvě procenta.

Vedle napětí na Blízkém východě k tomu přispěla zpráva amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA), podle které se zásoby ropy v USA minulý týden snížily o 7,2 milionu na 426,5 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali mírnější pokles, a to o čtyři miliony barelů.

Kubánské vedení se obohacuje, tvrdí Rubio

Spojené státy také ve čtvrtek zařadily kubánskou státní ropnou společnost Unión Cuba-Petróleo (CUPET) na sankční seznam. Obvinily tamní úřady ze zneužívání energetických zdrojů ostrova k vlastnímu obohacení.

Společnost CUPET byla založena v roce 1992 jako součást reorganizace energetického sektoru po rozpadu Sovětského svazu, který byl hlavním dodavatelem ropy do země.

Firma má na starosti celý ropný a plynárenský sektor v zemi a funguje jako centrální organizace pro průzkum, těžbu, zpracování i distribuci ropy a ropných produktů na Kubě. Vlastní také síť čerpacích stanic na ostrově.

Oznámení zveřejnil americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je kubánského původu a dlouhodobý kritik havanského režimu, napsala agentura AFP.

Sankce znamenají zmrazení případných aktiv, které společnost vlastní ve Spojených státech. Americké subjekty a občané také nyní nesmějí s kubánskou firmou obchodovat.

Rubio uvedl, že zatímco kubánská populace čelí nedostatku pohonných hmot a výpadkům elektřiny v důsledku dlouhodobého nedostatečného investování do klíčové infrastruktury, komunistické vedení energetické zdroje využívá ve svůj prospěch.

Kubánské úřady podle něj prodávají značné objemy energie na sekundárním trhu, využívají energetické rezervy pro armádu, zpravodajské služby a represivní složky a zároveň přidělování energie používají jako nástroj sociální kontroly.

Kuba může padnout už v létě, čekají USA. Když propukne chaos, vojensky zasáhnou

Vztahy mezi oběma zeměmi se od ledna výrazně zhoršily. Spojené státy zavedly vůči Kubě faktické ropné embargo, uvalily nové sankce na kubánské firmy a představitele a obvinily bývalého prezidenta Raúla Castra v případu sahajícím až do roku 1996.

Americký prezident Donald Trump považuje ostrov, který se nachází přibližně 150 kilometrů od pobřeží Floridy, za „mimořádnou hrozbu“ pro národní bezpečnost USA a opakovaně naznačil možnost převzetí kontroly nad Kubou.

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