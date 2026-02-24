Nová cla se mají opírat o článek 232 obchodního zákona z roku 1962, který prezidenta opravňuje zatížit poplatky dovoz ohrožující národní bezpečnost, a budou odlišná od patnáctiprocentního cla, které Trump stanovil o víkendu, uvedl WSJ s odvoláním na své zdroje. Bílý dům podle agentury Reuters věc zatím nekomentoval.
Nové dovozní poplatky by se mohly týkat oblastí, jako jsou velká bateriová úložiště, plastová potrubí, kovové armatury, průmyslové chemikálie nebo zařízení pro elektrické a telekomunikační sítě.
Nejvyšší soud USA minulý týden v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v návaznosti na toto rozhodnutí dnes zastaví výběr cel uložených na základně tohoto zákona.
Trump nicméně mezitím oznámil nová cla na dovoz do USA, a to nejprve desetiprocentní a následně ve výši 15 procent. Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres.