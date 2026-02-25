Úřady v USA přitvrzují proti migraci. Banky by mohly zjišťovat občanství klientů

Americká administrativa zvažuje další tvrdý krok v boji proti nelegální migraci. Naznačila, že by banky ve Spojených státech mohly nově povinně shromažďovat informace o státním občanství svých klientů. Banky se však vůči tomuto záměru staví odmítavě.
ilustrační snímek

Možnou novinkou se nyní má zaobírat americké ministerstvo financí. Pokud by opatření skutečně vstoupilo v platnost, mohly by banky v USA po svých klientech požadovat i cestovní pasy. Navíc by se to netýkalo pouze nových klientů, ale i těch stávajících, píše The Wall Street Journal.

Zatím ale není jisté, jak konkrétně by případná nová povinnost mohla v začít platit. Hovoří se o vydání exekutivního příkazu ze strany prezidenta Trumpa, ale také o speciálním opatření amerického ministerstva financí.

Návštěvníci USA musí počítat s novým poplatkem. Dotkne se milionů lidí

Bílý dům každopádně avizuje, že zatím není ani jisté, jestli novinka bude skutečně zavedena. Rozhodující slovo bude mít nejspíš Trump. „Dokud to oficiálně neoznámíme, jde pouze o nepodložené spekulace,“ řekl Kush Desai, tiskový mluvčí Bílého domu.

Banky jsou proti

Zprávy z amerických médií naznačují, že banky se případné novinky obávají. Nelíbí se jim nárůst byrokratické zátěže a možné právní spory. Argumentují pravidly, které v USA již nyní platí. Musí totiž již nyní od svých klientů získávat mnoho údajů, aby nedocházelo k praní špinavých peněz či dalším finančním zločinům.

Tahali je z restaurací i z kostela. Jak v mém městě v USA zasáhli protiimigrační agenti

Jednou z možností v souvislosti s novým opatřením je zapojení Úřadu pro potírání finančních trestných činů, který spadá pod americké ministerstvo financí. Ten již nyní dohlíží na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Po bankách v USA vyžaduje, aby hlásily podezřelé transakce nebo hotovostní operace nad stanovený limit ve výši 10 tisíc amerických dolarů (asi 210 tisíc korun).

Právě přes tento úřad by podle zdrojů The Wall Street Journal mohla administrativa případně prosadit i povinnost zjišťovat občanství klientů bank. Znamenalo by to ale další změny americké legislativy, které by mohly narazit na již zmíněný odpor amerických bank.

Trump proti nelegální migraci

Republikánský senátor Tom Cotton již potvrdil, že návrh nového zákona se opravdu chystá. Z něj by mělo vyplývat, že banky v USA by nemohly poskytovat účty osobám, které v USA pobývají nelegálně. „Americký bankovní systém by měl být vyhrazen těm, kdo respektují naše zákony. Prezident Trump má v tomto úsilí mou podporu,“ uvedl Cotton na sociální síti X.

Trump již od svého nástupu do funkce v loňském roce vůči nelegální migraci tvrdě zasahuje. Zároveň se zdá, že na svém přístupu k nelegální migraci nehodlá nic měnit. Postupně zvyšuje rozpočty imigrační služeb a rostou i kapacity zadržovacích center v USA, uzavírá The Wall Street Journal.

Úřady v USA přitvrzují proti migraci. Banky by mohly zjišťovat občanství klientů

