Ušetříte celé jmění, prohlašuje Trump. Jeho web slibuje obyvatelům USA levnější léčiva

„Ušetříte celé jmění,“ prohlásil podle agentury AP Trump, když oznamoval zahájení provozu webu. Stránka neslouží k přímým nákupům léků, ale je spíše rozcestníkem, který zájemce o některý z farmaceutických výrobků nasměruje na weby, kde si léky koupí bez zbytečných přirážek.
V první den provozu jejím prostřednictvím bylo možné sehnat na 40 léků včetně přípravků na hubnutí jako je Ozempic nebo Wegovy, napsala AP.
Trump již řadu měsíců naléhá na farmaceutické společnosti, aby snížily ceny svých přípravků pro americké pacienty. Americký prezident tlačil na výrobce léků, aby vyrovnaly ceny v USA a dalších zemích světa. Uznal přitom, že jeho snaha může vést k růstu cen v jiných zemích, zatímco v Americe klesnou. Trump to ale označil za férové.
|
Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert
Experti z oboru zpochybňují, zda Trumpovo úsilí skutečně sníží ceny léků, které Američané platí a které často závisejí na pojištění.
V dodavatelském řetězci farmaceutického průmyslu je také mnoho hráčů, kteří přispívají k nákladům na léky, včetně pojišťoven a správců lékárenských benefitů, a kteří slouží jako prostředníci mezi výrobci a pojišťovnami.
Trumpova v prezidentské kampani sliboval Američanům snížení životních nákladů, jejich nespokojenost s drahými potravinami či vysokými náklady na bydlení však trvá, což zhoršuje vyhlídky Trumpových republikánů před listopadovými kongresovými volbami, píše agentura AP.