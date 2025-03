Dokud bude Trump v úřadu, nepřekročím hranice. Kanaďané se hněvají na USA

Už žádná kalifornská vína ani americký bourbon. Nákupy pouze v místních obchodech místo na Amazonu, analogová zábava a kabelová televize místo Netflixu a Spotify. A dovolená v kanadském Kootenays místo v Disney Worldu. Těmito hesly by se dal definovat momentální stav, jímž mnozí Kanaďané vyjadřují odpor a hněv nad tím, co se právě odehrává v americké administrativě. USA už tak podle mnoha z nich nejsou jejich spojencem, píše list The Guardian.

„Od té doby, co Trump začal vyhrožovat Kanadě cly a vtipkovat o tom, že z nás udělá 51. stát USA, jsem si nekoupila jediný výrobek pocházející ze Spojených států,“ říká Lynne Allardiceová, 78letá podnikatelka v důchodu z kanadského Nového Brunšviku. Začala pečlivě číst etikety a při nákupech přijala zásadu: cokoli, jen ne americké.

„Dokud bude Trump ve funkci, do Států nepojedu a většina mých známých zrovna tak,“ dodala. Podotkla také, že její známí prodávají i americké rekreační nemovitosti, které vlastnili po mnoho let.

64letá důchodkyně z Britské Kolumbie jménem Pam říká, že s manželem právě zrušili pětitýdenní cestu do Palm Springs. Přišli tak sice o zálohu 5 000 dolarů (83 000 Kč), ale nelitují. Také plánují, že si místo fordu koupí nákladní automobil značky Honda.

Klidně dráž, jen ne z USA

Mnozí Kanaďané uvádějí, že v jejich supermarketech se objevily etikety označující kanadské výrobky a nevadí jim, že za neamerické zboží zaplatí výrazně více, například za mexické citrony o polovinu více. Jiní doufají, že kanadské společnosti rozšíří nabídku a služby poté, co zrušili předplatné Amazon Prime a dalších amerických streamovacích platforem. Kupujte kanadské zboží, jedna ze skupin na Facebooku, se mezitím rozrostla na 1,2 milionu členů...

Mnozí obyvatelé Kanady se rovněž uprostřed otřesů na trhu a ekonomické nejistoty obávají o své úspory na důchod. Řada z nich informovala, že firmy, pro které pracují, již zmrazily nábor nových zaměstnanců a ořezaly rozpočty. Mnozí majitelů firem již od Trumpova zvolení hlásí značný pokles tržeb, který se pravděpodobně ještě prohloubí.

„Cla způsobila chaos, úzkost a depresi, ztrátu naděje. Můj prodej v USA klesl, a pokud cla zůstanou v platnosti, budu muset svůj podnik zavřít, protože američtí zákazníci tvoří polovinu mých tržeb,“ říká podnikatel Adrian ze severního Ontaria.

S ním souhlasí i pětašedesátiletá pomocná pracovnice základní školy z Toronta. Obávám se, že její manžel může přijít o práci ve výrobě, protože společnost, pro kterou pracuje, má hodně amerických zákazníků. „Cla mohou způsobit, že stavebniny, které jeho firma vyrábí, budou příliš drahé.“

Jak oni nám, tak my jim

Zatímco většinu z tázaných pobouřila Trumpova politika protekcionismu, desítky Kanaďanů naznačily, že mají chuť k izolacionistickému přístupu i v případě Kanady. „Myslím, že bychom si měli vzít příklad z Trumpa a postavit si vlastní zeď, abychom udrželi USA za ní,“ uvedla 56letá svobodná matka z Montrealu. Desítky Kanaďanů rovněž Guardianu řekly, že podle jejich názoru musí Kanada posílit svou armádu.

„Pokud se USA změní v nepřátelského souseda, nikdo nám nebude schopen smysluplně pomoci,“ stěžuje si Antoine Delorme, 43letý mechanik těžkých strojů z Montrealu. S ním souhlasí i Kanaďanka Jean Whieldonová, novinářka v důchodu z Ontaria. Podle ní má Trump v tomto ohledu pravdu. „Stali jsme se příliš závislými na Americe. Na koho se můžeme obrátit o pomoc a ochranu? Na NATO? Na Spojené království? Nebuďme směšní, příliš to bolí.“

Stovky Kanaďanů nyní také hlásí hmatatelný, čerstvě zažehnutý vzestup vlastenectví, stejně jako druh nacionalismu, který v zemi dosud nebyl patrný. „Kanaďané se stali mnohem nacionalističtějšími,“ potvrzuje žena z Ontaria. Dodává, že například někteří nyní při hokejových zápasech bučí při americké hymně, což není typické kanadské chování.

Většina Kanaďanů, kteří s redaktory britského listu hovořili, má nyní také pocit, že vazby mezi Kanadou a USA byly poškozeny trvale. „Vztahy jsou v troskách,“ říká důchodkyně z Nového Brunšviku Allardiceová. „Velká část Kanaďanů nyní USA nenávidí. Jak můžete zůstat v dobrých vztazích se sousedem, který ohrožuje vaši ekonomiku a žertuje o tom, že vás srazí na kolena?“ uzavřela podle The Guardianu.