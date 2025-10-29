Japonsko nevyslyší Trumpovo přání. Nepřestane odebírat ruský plyn

Autor: ,
  12:37
Japonská premiérka Sanae Takaičiová odmítla žádost amerického prezidenta, aby její země přestala odebírat zkapalněný zemní plyn (LNG) z Ruska. Zákaz by byl podle jejích slov obtížný, navíc by udělal radost Číně i samotnému Rusku. Trump zavítal do Tokia v úterý, cestu po kontinentu zahájil o víkendu v Malajsii.
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají...

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají ruce před zahájením summitu v paláci Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se...
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se...
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají...
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi před...
S odkazem na zdroje z japonské vlády o nevyslyšeném Trumpově přání informoval deník Nikkei Asia. Ruský zkapalněný zemní plyn tvoří téměř devět procent z celkového dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi mají navíc v projektu Sachalin-2 na rozvoj těžby ropy a zemního plynu na ostrově Sachalin v Rusku svůj podíl.

Trumpovy přešlapy zaskočily japonského císaře i premiérku. Její výraz mluví za vše

Spojené státy před zahájením Trumpovy cesty do Asie naléhaly na odběratele ruských energií včetně Japonska, aby dovoz zastavili. Washington také uvalil sankce na dva největší ruské vývozce ropy, firmy Rosněfť a Lukoil, a to ve snaze přimět Kreml k jednáním o ukončení války na Ukrajině. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022.

Takaičiová, která je první ženou zvolenou do čela japonské vlády v historii země, Trumpovi podle listu Nikkei Asia řekla, že pokud Japonsko přestane LNG nakupovat, Čínu a Rusko to potěší. Premiérka také USA požádala, aby měly pochopení pro energetické potřeby Japonska.

Japonsko v posledních letech zvyšuje nákupy LNG ze Spojených států. Země, která nakupuje energie hlavně z Austrálie, se snaží rozšířit okruh svých dodavatelů. Připravuje se také na konec platnosti dodavatelských smluv s ruským projektem Sachalin-2 LNG, uvedla agentura Reuters.

