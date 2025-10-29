S odkazem na zdroje z japonské vlády o nevyslyšeném Trumpově přání informoval deník Nikkei Asia. Ruský zkapalněný zemní plyn tvoří téměř devět procent z celkového dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi mají navíc v projektu Sachalin-2 na rozvoj těžby ropy a zemního plynu na ostrově Sachalin v Rusku svůj podíl.
Spojené státy před zahájením Trumpovy cesty do Asie naléhaly na odběratele ruských energií včetně Japonska, aby dovoz zastavili. Washington také uvalil sankce na dva největší ruské vývozce ropy, firmy Rosněfť a Lukoil, a to ve snaze přimět Kreml k jednáním o ukončení války na Ukrajině. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022.
Takaičiová, která je první ženou zvolenou do čela japonské vlády v historii země, Trumpovi podle listu Nikkei Asia řekla, že pokud Japonsko přestane LNG nakupovat, Čínu a Rusko to potěší. Premiérka také USA požádala, aby měly pochopení pro energetické potřeby Japonska.
Japonsko v posledních letech zvyšuje nákupy LNG ze Spojených států. Země, která nakupuje energie hlavně z Austrálie, se snaží rozšířit okruh svých dodavatelů. Připravuje se také na konec platnosti dodavatelských smluv s ruským projektem Sachalin-2 LNG, uvedla agentura Reuters.