Americké ministerstvo energetiky poskytne úvěr ve výši 1 miliardy dolarů (asi 22 miliard korun) společnosti Constellation Energy, která má na starosti restart jaderné elektrárny Three Mile Island v Pensylvánii. Firma se již dohodla s technologickou společností Microsoft na dodávkách elektrické energie pro její datová centra.
Pára nad chladicími věžemi jaderné elektrárny Three Mile Island (19. října 2005)

Pára nad chladicími věžemi jaderné elektrárny Three Mile Island (19. října 2005) | foto: ČTK

Letadlo Air Force One s Barackem Obamou nad elektrárnou Three Mile Island 12....
Bůíže nedatovaná fotografie z roku 1979 zachycuje elektrárnu Three Mile Island...
Chladicí věže pennsylvánské elektrárny Three Mile Island (21. května 2018)
Jaderná elektrárna Three Mile Island na snímu z 3. května 2014
13 fotografií

Jaderná elektrárna by se měla přejmenovat na Crane Clean Energy Center a do plného provozu by se mohla vrátit již v roce 2027. Trumpova administrativa se rozhodla podpořit projekt mimo jiné i kvůli boomu umělé inteligence, s nímž se pojí i rostoucí hlad po elektřině, píše The Washington Post.

Společnost Constellation Energy informovala veřejnost o záměru znovuzprovoznění jaderné elektrárny již v průběhu loňského roku. Tehdy její zástupci rovněž uvedli, že se firma dohodla s technologickou společností Microsoft na dodávkách elektrické energie z tohoto provozu, a to zejména kvůli rozšiřování kapacit datových center.

Americká atomová renesance má jasnější obrysy. Po zakázkách pase Westinghouse

Jaderná elektrárna Three Mile Island byla uzavřena v roce 2019, a to zejména kvůli velmi levnému zemnímu plynu. Otevření je tedy v plánu jen po necelých šesti letech. Před odstavením však dokázala zásobovat více než 800 tisíc domácností. Celkové náklady tohoto projektu jsou odhadovány na 1,6 miliardy amerických dolarů, tedy asi 36 miliard korun.

Investoři rozhodnutí oceňují

Společnost Constellation Energy je v USA největším provozovatelem jaderných elektráren. Na otevření elektrárny v Pensylvánii začne čerpat úvěr od federální vlády v první polovině roku 2026. Tento krok vnímají pozitivně i investoři, neboť cena akcií firmy po ohlášení stoupla asi o 2 procenta.

Ačkoliv firma obdrží úvěr od Trumpovy administrativy, financování by nejspíš zvládla zajistit i sama, uvedlo americké ministerstvo energetiky. „Chceme podpořit dostupnou, spolehlivou a bezpečnou energii. Náš úvěr sníží kapitálové náklady a výsledkem budou levnější dodávky pro odběratele,“ uvedl zaměstnanec amerického ministerstva energetiky Greg Beard.

USA posilují jádro. Do pěti let chtějí začít stavět deset nových elektráren

Nastartování fungování elektrárny pomůže celé Pensylvánii. Místní firmy i domácnosti totiž v posledních měsících bojují s nárůstem cen energií, který souvisí s již zmíněným AI boomem.

Neslavná historie

V roce 1979 se v této elektrárně odehrála jedna z nejhorších jaderných nehod v historii USA. Jádro druhého reaktoru se tehdy částečně roztavilo a od té doby zůstalo mimo provoz. Radiace z prvního reaktoru zde unikla i v roce 2009.

USA oživují po více než 15 letech atom. Novou elektrárnu postaví i New York

Havárie měla značné důsledky na jaderný program USA. Vedla ke zpřísnění regulace jaderné energetiky a k výraznému omezení jejího rozvoje. Více než 30 let od incidentu se v USA neschválila žádná stavba nové jaderné elektrárny, ke změně došlo až v roce 2012. Zásadně se také posílily protijaderné nálady u americké veřejnosti.

Poslední měsíce ukazují, že Trumpova administrativa to s jadernou energetikou myslí vážně. Podle aktuálních plánů si USA kladou za cíl zečtyřnásobit jadernou kapacitu na 400 gigawattů proti současným 97 GW produkovaných prostřednictvím 94 reaktorů, které jsou v zemi momentálně v provozu, uzavírá The Washington Post.

