Japonsko a EU 15 procent, Velká Británie deset. Trump zavádí nová cla na léky

  12:24
Americký prezident Donald Trump zavádí nová cla na některé farmaceutické produkty. Léky z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje a Švýcarska budou podléhat clu ve výši 15 procent, dovoz z Velké Británie bude zatížen desetiprocentním clem.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One. (29....

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One. (29. března 2026) | foto: Mark SchiefelbeinČTK

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Trump cla zavedl rok po takzvaném Dni osvobození, kdy poprvé oznámil uvalení vysokých cel na většinu zemí světa, uvedl irský ekonomický server Business Plus.

Jde o první krok Trumpovy administrativy vedoucí k dalšímu rozšíření cel od chvíle, kdy v únoru americký nejvyšší soud označil mechanismus, kterým prezident zavedl plošná globální cla za nezákonný, poznamenala agentura AP.

S odkazem na národní bezpečnost a veřejné zdraví Trump oznámil 100procentní clo na patentované farmaceutické produkty a složky, které vstoupí v platnost v příštích 120 dnech pro větší společnosti a 180 dnech pro menší firmy.

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Nařízení o clech na farmaceutika nicméně obsahuje řadu výjimek, týkajících se generických léků a firem, které se již zavázaly vybudovat výrobní závody v USA do konce Trumpova mandátu. Nižší sazby získají také země, které s administrativou uzavřely obchodní dohody, což výrazně snižuje počet léčiv, na něž se nakonec budou vztahovat trojciferná cla.

Cla na farmaceutické výrobky jsou výsledkem šetření ministerstva obchodu zahájeného loni, které zkoumalo dopady výroby léků v zahraničí na národní bezpečnost USA. Trump již loni v červenci pohrozil zavedením cel až ve výši 200 procent na léky, což přimělo státy i farmaceutické firmy uzavírat dohody s jeho administrativou.

Farmaceutické produkty z Evropské unie, Japonska, Koreje, Švýcarska a Lichtenštejnska budou podléhat 15procentnímu clu, zatímco produkty z Británie budou mít clo nižší. Společnosti, které s vládou USA uzavřely cenové dohody v rámci principu takzvaného Nejvýhodnějšího národa (Most Favoured Nation, MFN), se clům vyhnou až do začátku roku 2029. Podle serveru Politico uzavřely takové dohody s Bílým domem například velké farmaceutické společnosti, jako Pfizer, Merck, Bristol Myers Squibb a AstraZeneca.

KOMENTÁŘ: Cla se obracejí proti těm, kteří je prosazují. Historie to potvrzuje

Americký prezident loni 2. dubna oznámil desetiprocentní základní clo a k tomu vysoká takzvaná reciproční cla pro většinu zemí světa. Opatření zdůvodnil mimo jiné nespravedlivými překážkami, které tyto země podle něj uplatňují při dovozu zboží ze Spojených států, a vysokým deficitem amerického zahraničního obchodu.

Na dovoz z EU Trump oznámil takzvanou reciproční sazbu 20 procent. Její zavedení pak opakovaně odložil, ale zároveň pohrozil i jejím zvýšením na 50 procent. Následně loni 21. srpna uzavřely USA a EU rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, která hovořila o základním 15procentním clu, která se bude vztahovat asi na 70 procent zboží z EU dováženého do USA.

