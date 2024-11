Čína vyhlíží Trumpův model celní politiky. Současný plán růstu projde revizí

Trump již během své předvolební kampaně hovořil o výrazném zvýšení cel na čínské zboží. Pokud by se odhodlal je zvýšit na hranici 60 procent, klesl by čínský export do USA o zhruba 8 procent, odhadují ekonomové společnosti Macquarie. Agentura Bloomberg píše, že čínská fiskální podpora by v takovém případě byla téměř nutná.

Čínský fiskální stimul by se v případě šedesátiprocentních cel vyžádal nejméně 3 biliony jüanů, tedy zhruba 9,9 bilionů korun. Aby se však Číně povedlo ještě výrazněji povzbudit domácí poptávku, byla by potřeba ještě vyšší suma, a to zhruba ve výši dalších 3 bilionů jüanů.

„Obchodní válka s USA by mohla ukončit současný čínský plán růstu založený na výrobě a exportu. Čína by se tomuto fenoménu musela přizpůsobit a výrazně nastartovat domácí poptávku. V takovém případě by se musela stát hlavním motorem růstu spotřeba. Šlo by o podobnou situaci, která v Číně nastala před zhruba čtrnácti lety,“ domnívají se ekonomové Larry Hu a Jü-siao Čan.

Cla by pocítilo i americké hospodářství

I americká ekonomika by však Trumpovy kroky pocítila. Analýza agentury Bloomberg ukazuje, že americké HDP by se vlivem těchto kroků do roku 2028 snížilo o 0,8 procenta. Kromě negativních vlivů na americké HDP by však rovněž došlo i k nárůstu inflace. Ta by se do roku 2028 kumulativně zvýšila o 4,3 procenta, pokud by se Čína rozhodla americkým sankcím odvetně vzdorovat.

Ještě hůře by na tom Spojené státy americké byly v případě, že by se clům rozhodly postavit i další ekonomiky. Pak by se americké HDP do roku 2028 snížilo dokonce o 1,3 procenta a kvůli masivnějšímu propadu tamního hospodářství by se inflace zvýšila o 0,5 procenta.

Trump se do obchodní války s Čínou pustil již během svého prvního funkčního období, konkrétně mezi lety 2018 a 2020. V té době se dodatečná cla vztahovala asi na 66 procent čínského zboží, které bylo do Spojených států v té době dovezeno, uvedli ekonomové ze společnosti Macquarie.

Reexport prostřednictvím třetích zemí?

Čínští exportéři se však americkým clům dokázali přizpůsobit. Více se zaměřili na jiné trhy a začali své výrobky vyvážet do jiných států. Mnoho z nich zároveň přistoupilo k reexportu z těchto třetích zemí do USA, což pomohlo Číně udržet poměrně stabilní podíl na celkovém globálním trhu. Tato strategie by ale nyní nemusela vyjít v případě, že se Trump rozhodne zvýšit cla pro celý svět.

Trumpovy předvolební sliby by ale ve skutečnosti nemusely být v praktické rovině takové. Americký prezident by díky nim mohl s ostatními ekonomikami více vyjednávat. „Ve skutečnosti nemusí být zvyšování cel tak masivní. Peking proto nejspíš vyčká a případný fiskální stimul bude zvažovat až podle skutečného vývoje,“ stojí v analýze společnosti Macquarie podle agentury Bloomberg.