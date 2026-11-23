Ekonomické zlepšení přišlo na pozadí návratu Jensena Huanga do čela Nvidie, který oslavil i Donald Trump. Krátce po oznámění zveřejnil na své sociální síti upravený snímek Jensena Huanga, kterého americká společnost Nvidia navzdory skandálu vrátila do funkce generálního ředitele.
|
Nvidia vrátila Huanga do čela firmy. Skončil po aféře s údajnou špionkou
Na fotomontáži spoluzakladatel firmy, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), drží červenou podprsenku a má kolem sebe ochranku, předlohou přitom zřejmě byla slavná fotografie Trumpa poté, co se stal terčem útoku na mítinku v Pensylvánii v roce 2024.
Nvidia je považována za jednu z klíčových společností spojených s investičním boomem kolem AI. Její akcie prudce rostly o více než 30 procent, což byl jejich nejvyšší denní procentní růst za víc než dvě desetiletí.
Podle serveru Axios prezidentův příspěvek dokládá, že Bílý dům Huanga pokládá za velmi blízkého spojence a také to, že Trump zřejmě považuje Huangův pád a jeho návrat za podobný svému vlastnímu návratu do funkce, a to navzdory varováním ohledně rizik pro národní bezpečnost.
Zpráva o návratu Huanga pomohla trhu zotavit se z prudkého výprodeje z minulého týdne. Indexy S&P 500 a Dow Jones v pátek potvrdily vstup do korekce, tedy pokles nejméně o deset procent oproti předchozímu rekordu. Investory znepokojovaly pochybnosti o udržitelnosti vysokých investic do AI a vysokých ocenění technologických společností.
Dařilo se především technologickým společnostem. Výrazně posílily akcie výrobců polovodičů i velkých technologických firem, jako jsou Amazon, Microsoft, Meta a Alphabet. Růst zaznamenaly také společnosti zaměřené na cloudové služby a datová centra, jejichž akcie v předchozích seancích čelily silnému výprodeji. Většina sektorů na trhu rostla, jedinou výjimkou byla energetika.
|
Nvidia překonala očekávání a zvýšila výhled. Zisk se vyšplhal na 65 miliard dolarů
„Huangův návrat představuje jeden z největších obratů v historii akciového trhu. Nikdy předtím nespočívala taková hodnota na bedrech jediného manažera,“ uvedl stratég firmy TradeStation David Russell.
Pozornost investorů se nyní zaměří na středeční zprávu o indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA. Zpráva by mohla napovědět, jakým směrem se bude ubírat měnová politika americké centrální banky (Fed), napsala agentura Reuters.
Americký dolar posílil ke koši měn. Náladu na trhu ovlivnily očekávání, že Fed bude kvůli silnému výkonu ekonomiky a přetrvávající inflaci zvyšovat úrokové sazby rychleji, než se dosud předpokládalo, a zájem o akcie firem napojených na AI.
Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,5 procenta na 104,34 bodu. Euro vůči dolaru kleslo o 0,6 procenta na 1,0901 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,3 procenta na 158,95 JPY. Euro vůči jenu oslabilo o 0,4 procenta na 173,27 JPY.
|
Žena spojovaná s exšéfem Nvidie byla přes rok v kontaktu s čínskou tajnou službou, píší média
Huang, který v polovině listopadu rezignoval na post prezidenta, výkonného ředitele a člena správní rady, se do všech těchto funkcí vrací s okamžitou platností. Na funkce rezignoval po zprávách, že měl vztah s čínskou podnikatelkou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Trump tlačil na návrat Huanga do funkce navzdory všem odhalením a jeho krok je považován za mimořádný veřejný zásah prezidenta USA do rozhodování společnosti. Rozhodnutí Nvidie vrátit Huanga do funkce Trump uvítal s tím, že je to důležitý krok nejen pro firmu samotnou, ale i pro americkou ekonomiku, pokud má být úspěšná.