TMTG ve čtvrtek představila plány na vytvoření placeného datového kanálu Truth API, který má bankám a obchodním firmám poskytovat nejrychlejší přístup k příspěvkům na deseti nejvlivnějších účtech na síti Truth Social. Neposkytla však žádné informace o cenách.
Ohlášený datový kanál se stal okamžitě terčem kritiky ze strany demokratických politiků. Senátor Ron Wyden například uvedl, že tento kanál přinese finanční prospěch Trumpově rodině a „udělá z obchodníků na Wall Street boháče“.
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Trumpovy příspěvky na síti Truth Social často vedou k výrazným pohybům na finančních trzích a zisky mnoha obchodních a finančních společností jsou silně závislé na tom, jak rychle dokáží reagovat.
Placený kanál Truth API by měl začít fungovat v srpnu. Ztrátová společnost TMTG doufá, že tak získá stabilní zdroj příjmů. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová uvedla, že jde o „nehorázný plán, jak vydělat na prezidentském úřadu a obohatit Wall Street, aniž by se učinilo cokoli ve prospěch Američanů“.
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Předseda organizace Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu (CREW) Donald Sherman označil chystaný kanál Truth API za neetický, protože prezident by měl finanční prospěch z plateb za rychlejší přístup ke svým příspěvkům. Z veřejně dostupných informací však podle něj zatím nelze posoudit, zda by to bylo v rozporu se zákonem.
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21. února 2022