Vláda to domluvila, tak jí zaplaťte. Trump chce provizi z koupě TikToku

Donald Trump nemá rád čínské aplikace a považuje je za bezpečnostní hrozbu. To je fakt, kterým se americký prezident nijak netají a také podle něj jedná – v hledáčku se mu v poslední době ocitl hlavně TikTok. Pohrozil jeho zákazem a v pondělí uvedl, že pokud sociální síť do 15. září nepřevezme americká firma, už ve Spojených státech, nebude fungovat.

Ultimátum směřoval především směrem k technologickému gigantu Microsoft, který o převzetí sociální sítě v minulosti projevil zájem. Ten téměř okamžitě začal pracovat na dohodě, podle které by měl převzít třicet procent aktivit čínské společnosti. Provozoval by tak Tiktok v USA, v Kanadě, v Austrálii a na Novém Zélandu. V USA Aplikaci používá zhruba 100 milionů lidí.

Spojené státy by měly dostat velký podíl z té ceny, protože my jsme ti, kdo nákup umožnil. Donald Trump prezident USA

Jenže ani tím anabáze kolem TikToku neskončily. Trump se totiž v úterý nechal slyšet, že by Microsoft měl jeho administrativě být za domluvení takového obchodu vděčný. Finančně vděčný. „Spojené státy by měly dostat velký podíl z té ceny, protože my jsme ti, kdo nákup umožnil,“ citovala jej televize BBC.

„Je to jako vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Bez nájmu nemá nájemce nic, tak platí něco, čemu říkáme ‚klíčová částka’ (platba, která nájemníkovi zajistí, že jej nepřeskočí jiný kandidát, pozn. red.). Spojené státy by měly dostat nějakou náhradu nebo by jim měla (firma) zaplatit zásadní částku, protože bez Spojených států nejsou vůbec nic,“ doplnil pak pro CNBC.

Celková hodnota TikToku se odhaduje na 50 miliard dolarů, Microsoft tak nejspíš počítá s nákupem za zhruba patnáct miliard. O kolik by se nákupní cena pro americkou firmu mohla kvůli Trumpovým nárokům zvednout, zatím není známo. Na přímé dotazy novinářů ohledně detailů totiž Bílý dům odmítl odpovědět.

Podle listu The Financial Times se však zdá, že Microsoft na Trumpovy podmínky přistoupí. „Jsme odhodláni jednat v nejlepším zájmu ekonomiky Spojených států, včetně ministerstva financí,“ uvedla firma v prohlášení na Twitteru.

Mafiánské postupy, krádež za bílého dne

Zahraniční analytici a právníci označují prezidentovy požadavky za krajně neortodoxní. Někteří pak zachází až ke slovům jako „mafie“ nebo „zlodějna“. „Vláda přece nemá právo brát si podíl ze soukromých transakcí,“ uvedl například Nicholas Klein z právnické firmy DLA Piper.

„Nerada to říkám, ale hrozit zákazem, srazit tak cenu a pak říct ‚ou, měli bychom z toho prodeje dostat podíl jako poděkování za to, co jsme udělali’ je chování mafiána,“ tvrdila pak Charlotte Lee z univerzity MIT. „Ještě před pár dny úřady vyšetřovaly, jestli technologické firmy nejsou příliš velké. Teď se Trump snaží o to, aby jedna z těch největších ještě dál vyrostla. To je absurdní,“ dodala.

Postoj americké vlády se nelíbí ani v Číně. Ani tamní média nemají daleko k silným slovům a hrozí odvetou. „Je to krádež za bílého dne,“ uvedl například šéfredaktor státního listu Global Times Chu Si-ťin. „Svět a Bůh se dívají jak prezident Trump mění kdysi velkou Ameriku v zemi zlodějů,“ dodal. Podle dalších oficiálních médií je pak Spojené státy svým chováním jen „dokazují svou zbabělost“.