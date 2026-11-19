Šéf Bílého domu dnes vedl bilaterální jednání se Sim a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v čínském Šen-čenu. Všichni tři státníci se nakonec zúčastnili společné schůzky.
„Oba se velmi zajímáme o SI, ale myslíme si, že mít bezpečnostní opatření, alespoň na minimální bázi, je pozitivní věc,“ řekl Trump o rozhovoru se Sim, přičemž pro umělou inteligenci, kterou nazývá super inteligencí, použil zkratku SI.
Na otázku, co by taková opatření na minimální bázi znamenala, americký prezident odpověděl, že s čínským vůdcem neprobírali definice.
Putin dnes na tiskové konferenci podle deníku The New York Times prohlásil, že se všichni tři lídři se obecně shodují na tom, že by měli věnovat pozornost některým oblastem spojeným s využíváním AI s cílem předcházet bezpečnostním hrozbám.