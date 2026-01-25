Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Rodinné jmění amerického prezidenta Trumpa dosahuje už 6,8 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 150 miliard korun. Čím dál výraznější roli v majetku rodiny hrají v poslední době hlavně kryptoměny. Trumpova rodina v nich přidala k majetku 1,4 miliardy amerických dolarů (asi 31 miliard korun). Trump ale nezahálí ani v nemovitostním byznysu.
Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17. září 2025)

Po návratu zpět do Bílého domu na počátku roku 2025 Trump založil vlastní sociální síť a přišel třeba i s vlastním memecoinem. Právě kryptoměny se mu ale zalíbily nejvíce, píše agentura Bloomberg.

Za růst hodnoty majetku v poslední době může děkovat hlavně kryptoměnám. V tomto odvětví navíc působí i synové amerického prezidenta Eric a Donald Trump mladší.

Kam investovat v roce 2026? Záleží na AI, válce i Trumpovi, míní experti

Kryptoměnová strategie Trumpových se zaměřuje především na tři základní projekty. Tím prvním je již zmíněný memecoin $Trump, dále jde o těžební společnost American Bitcoin a rovněž o platformu World Liberty Financial stojící na propojování tradičních finančních produktů s blockchainem. Za zmínku stojí třeba také digitální mince Trumpovy manželky $Melania.

Základní pilíř Trumpova portfolia

Trumpova rodina vydělá na kryptoměnách hlavně skrze poplatky, které jsou s prodeji i nákupy digitálních měn spojené. Hodnotu jeho majetku zvyšuje však také momentální cena kryptoměn, které stále roste.

Už Trumpovo zvolení americkým prezidentem na celý kryptoměnový trh působilo jako pokropení živou vodou. Tehdy bitcoin atakoval svá 120tisícová maxima. Trump nikdy nešetřil chválou celého kryptoměnového odvětví a také se oháněl velkými plány, které s digitálními aktivy má.

Investoři a krypto nadšenci věřili, že má dostatek vůle a hlavně moci, aby zajistil úspěch celému odvětví. Věřili, že kryptoměny dokáže vymanit z pro ně typických cyklů, kdy vzestupy nevyhnutelně střídají i pády. Vzrostla tedy důvěra v to, že z kryptoměn vytvoří stabilnější součást finančního systému.

Napadne Trump Grónsko? Na sázkových platformách na to lidé vsadili miliony

Už první měsíce ve funkci ukázaly, že to Trump s podporou kryptoměnového světa myslí vážně, což pro Bloomberg potvrdila také zástupkyně Bílého domu. „Donald Trump dává svými kroky a politikou najevo, že z USA opravdu chce učinit světové centrum kryptoměn,“ podotýká Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu.

Mediální firma Trumpovi radost nedělá

Na rozdíl od kryptoměn radost americkému prezidentovi příliš nedělá jeho mediální firma Trump Media, která léta tvořila základní pilíř majetku rodiny. Její hodnota totiž za posledních 12 měsíců klesla již o 66 procent, a to navzdory tomu, že společnost se snaží diverzifikovat své investice i do již zmíněných kryptoměn či akcií.

Bohatí dál bohatnou, chudí se dlouho neměli hůře. Jak chutná americká realita

Při pohledu do účetních závěrek posledních let je navíc patrné, že Trumpova mediální skupina není dlouhodobě zisková. Trump však věří, že by to mohlo změnit i nedávné spojení jeho firmy Trump Media se společností TAE Technologies. Americký prezident od tohoto kroku očekává, že jeho firmě se i díky tomu v dalších letech povede výstavba speciálních fúzních elektráren, od kterých má velká očekávání.

Trump věří v investice do nemovitostí

Ve vztahu k Trumpovi je potřeba zmínit také nemovitosti. Když Trump v roce 2017 poprvé nastoupil do funkce amerického prezidenta, slíbil, že jeho firma nebude uzavírat žádné zahraniční obchody, kde by i potenciálně hrozil střet zájmů. V lednu loňského roku ale byl tento slib pozměněn a nyní Trump již může obchodovat třeba se soukromoprávními zahraničními investory.

I proto postupně rozšiřuje své nemovitostí portfolio. Na rozdíl od minulosti ale většinu projektů již nevlastní. Navazuje spolupráce s nejrůznějšími partnery a jednotlivým projektům povoluje užívat jeho jméno a značku. Tito partneři následně staví golfová hřiště, hotely či celé rezidenta. Trumpova rodina pak inkasuje poplatky, které jsou s užitím jeho jména spojené.

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Mezi nejznámější počiny poslední doby se řadí třeba komplex Trump International Hotel Maledives. V Rumunsku se ve stejnou chvíli uvažuje třeba nad vybudováním nové výškové budovy, která by nesla jméno Trump Tower Bucharest, uzavírá Bloomberg.

