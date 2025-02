Trumpovu antizelenou politiku odnesou hlavně jeho voliči, ukazuje analýza

Ačkoliv se Trumpova administrativa ujala moci teprve před několika týdny, stihla již zmrazit federální dotace pro škálu projektů souvisejících s čistou energetikou. Týká se to i pobídek pro továrny na výrobu baterií či produkce elektrických školních autobusů.

Nový americký prezident rovněž ohlásil, že hodlá zastavit další rozvoj větrné energetiky. „Do větrných elektráren nepůjdeme. Větrné turbíny jsou ošklivé, drahé a škodlivé pro přírodu,“ prohlašoval Trump krátce po lednové inauguraci.

Nyní je ale podle zahraničních médií zřejmé, že to odnesou státy, které k vítězství Trumpa během loňských prezidentských voleb přispěly, píše list The New York Times.

Na peníze čekají projekty v Georgii i Montaně

V Georgii se zastavily projekty na modernizaci tamní energetické sítě v hodnotě jedné miliardy amerických dolarů, což je asi 23 miliard korun. Zhruba šest solárních projektů zamrzlo v Nevadě a na slíbené federální dotace ve výši 782 milionů dolarů marně čeká továrna na biopaliva v Montaně.

Reálná Trumpova politika se tedy v tomto ohledu výrazně odlišuje od toho, co svým voličům původně sliboval. Tím byla hlavně ochrana pracovních míst a vznik několik desítek tisíc nových. Nyní se minimálně v některých segmentech děje úplný opak.

Republikáni přitom momentálně pracují i na zrušení amerického zákona o snižování inflace z roku 2022. Ten vznikl již za Bidena a firmám zajišťoval stovky miliard dolarů do rozvoje nízkouhlíkových technologií, a to zejména prostřednictví daňových úlev, půjček či grantů. Nynější republikánská politika se proto demokratům nelíbí. „Je to nelegální a nehodláme to akceptovat. Budeme bojovat za to, aby se peníze dostaly tam, kam mají,“ říká k problematice demokratická kongresmanka Kathy Castorová.

Republikánské státy přijdou o miliardy

Proti jsou i některé americké odborové organizace. „Očekávám, že kvůli této politice zanikne několik tisíc pracovních míst. Předpokládám také úplné zastavení mnoha projektů. Pro mne osobně jde vlastně o takový test, jestli republikáni jsou skutečnou politickou stranou, která slouží svým voličům, nebo jde spíše o takový kult osobnosti,“ komentuje situaci odborář Jason Walsh.

Někteří odborníci říkají, že pokud se tato Trumpova politika opravdu propíše do praxe, hrozí velké problémy. „Přivést spoustu této výroby zpět do Spojených států amerických by bylo v budoucnu i v tom nejlepším možném případě velmi složité,“ domnívá se analytik Antoine Vagneur-Jones.

Také investoři pociťují v posledních týdnech značnou nervozitu. Týká se to třeba kanadského výrobce solárních článků Heliene, který v minulosti postavil jednu ze svých továren v Minnesotě. Nyní ale odložil rozhodnutí, které se týkalo výstavby další podobné továrny. Obává se totiž právě o federální finanční podporu, která je pro něj klíčová. Podobně ale smýšlí třeba i společnosti, které měly v úmyslu výstavbu některých větrných farem v USA, uzavírá The New York Times.