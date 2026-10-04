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Kopíruje Trump Česko? Americkým seniorům pošle v přepočtu také 2000 Kč

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  20:02

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že tento měsíc plánuje poslat šek na 90 dolarů – v přepočtu skoro 2000 Kč – více než 20 milionům seniorů v zemi. Jde o jeho další dar z vládních finančních prostředků před listopadovými volbami.

Prakticky stejnou jednorázovou částku mají dostat od vlády Andreje Babiše i čeští senioři, takže to – samozřejmě míněno z jasnou nadsázkou – vypadá, jako by se Trump inspiroval v Česku.

Jednorázové platby jsou určeny většině seniorů v zemi zapsaných v programu Medicare B, a to ve všech 50 státech, jak vyplývá z rozpisu plateb, který zveřejnil deník USA Today, přičemž nejvíce šeků dostávají státy s nejvyšším počtem obyvatel.

Bílý dům uvedl, že osoby, jejichž pojistné na zdravotní péči je již hrazeno programem Medicaid nebo které platí měsíční úpravu podle příjmu, nemají na 90 dolarů nárok.

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Aby Trumpova administrativa tyto platby ufinancovala, přesměrovává peníze z Fondu pro zlepšení Medicare v hodnotě 2 miliard dolarů, který Kongres vytvořil v roce 2008 za účelem zlepšení služeb Medicare. Trump v příspěvku na Truth Social, v němž oznamoval šeky, fond označil jako bezvýznamný.

Trumpův nejnovější dar přichází poté, co jeho administrativa tento týden začala posílat šeky na 500 dolarů téměř milionu Američanů ve 30 státech, o kterých jeho administrativa tvrdí, že byli nadměrně zatíženi poplatky na zdravotního pojištění v rámci zákona o dostupné péči. Šeky obsahují dopis podepsaný Trumpem, v němž příjemce upozorňuje na svou šlechetnost.

Trump se také zavázal, že pokud si republikáni udrží kontrolu nad Kongresem během listopadových voleb v polovině volebního období, rozdělí všem dospělým Američanům dividendy ve výši 5 000 dolarů – nabídku, kterou Trumpovi kritici označili za úplatek za hlasy. Trump svůj finanční závazek znovu potvrdil ve videu zveřejněném 3. října .

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