„S dohodou jsme pokročili.“ Trump odložil 50procentní cla na kanadské produkty

Rozhodl se tak po úterním telefonickém jednání s kanadským premiérem Markem Carneym. Informovaly o tom světové agentury. Nová cla měla vejít v platnost ve středu. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá vykonat ještě mnoho práce.
Americký prezident uvedl, že pozastavil platnost cel „na základě skutečnosti, že Kanada a USA – s výhradou finálního dojednání dokumentů – dosáhly dohody.“ „Velký ropovod Keystone XL, který už dávno pohřbil Ospalý (Sleepy) Joe Biden, se možná vzkřísí z mrtvých!,“ doplnil Trump, aniž by zacházel do podrobností.
Trump již dříve volal po oživení tohoto kontroverzního projektu, proti němuž se stavěli ekologičtí aktivisté a který byl zablokován za vlády jeho předchůdce Bidena.
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Trumpova cla vůči Kanadě jsou na spadnutí. Obě země se snaží tuto hrozbu odvrátit
„Bylo dosaženo podstatného pokroku, i když je ještě třeba vykonat mnoho práce,“ oznámil kanadský premiér a potvrdil, že pozastavení cel platí do 21. srpna.
Trump nařízení o zavedení 50procentních cel podepsal minulý měsíc. Americký prezident to zdůvodnil diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, automobilům a mléčným výrobkům.
Pokud by se nová cla uvedla v platnost, poplatky by se vztahovaly na kanadský dovoz v objemu přibližně 20 miliard USD (418 miliard Kč) ročně.
Kanadští vyjednavači pobývají v americkém Washingtonu již týden. Ottawa podle kanadských médií nabídla Washingtonu například ústupky v podobě vyvinutí tlaku na kanadské provincie, aby znovu zařadily americký alkohol a víno do svého sortimentu.