Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stoprocentní clo za digitální daň. Trump pohrozil evropským zemím

Autor: ,
  21:49
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One. (20. června 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
Prezident Donald Trump si před večeří prohlíží francouzský zámek Versailles s...
Donald Trump jednal se šéfem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. (24. června 2026)
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových...
7 fotografií
Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy s USA, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Tvrdí, že o zavedení daně jedná řada evropských států.

Trump se opakovaně staví proti snahám zdanit nebo regulovat americké technologické giganty. Loni pohrozil novými cly každé zemi, která by k tomu přistoupila. V příspěvku na své sociální síti v srpnu 2025 uvedl, že digitální daně a regulace jsou všechny navrženy tak, aby poškodily nebo diskriminovaly americké technologie, upozornila agentura AP.

Americké farmáře dusí cla na kombajny a traktory. Trump proto musel ustoupit

V nejnovějším příspěvku se Trump zaměřil zvláště na evropské země, které podle něj jednají o bezprostředním zavedení této daně pro americké firmy. Hrozba stoprocentní daně se objevila před Trumpovým termínem, do kterého mají EU a USA schválit dohodu o clech, která omezuje cla na většinu vývozů z EU na 15 procent. Termín je 4. července.

Trump varoval, že nové clo bude mít přednost před jakýmikoliv obchodními dohodami s USA, ať už jsou zavedené, podepsané, či nikoliv.

Trump může proti imigrantům zas přitvrdit, rozhodl soud. Jejich úmrtnost ostře stoupá

EU dokončila obchodní dohodu s USA v květnu po měsících debat v rámci unie. Digitální daně ale nejsou součástí dohody a zůstávají sporným bodem mezi USA a EU.

Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden prohlásil, že Francie se nepodvolí tlaku Trumpa a nezruší daň z digitálních služeb, kterou již zavedla. Francie uplatňuje od roku 2019 daň tři procenta z výnosů z digitálních služeb, kterých dosahují společnosti s tržbami v zemi vyššími než 25 milionů eur a celosvětovými tržbami vyššími než 750 milionů eur.

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit výnosy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím poskytování digitálních služeb. Zpravidla se vztahuje na největší globální technologické giganty, jejichž celkové roční výnosy přesahují mnohamilionové částky a které mají zároveň vysoké výnosy v dané zemi.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Írán čeká 40 miliard dolarů za zpoplatnění Hormuzu. Ropa zdražuje, USA se durdí

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ceny ropy se ve čtvrtek pohybovaly kolem nejnižší hodnoty od konce února, tedy od doby před zahájením americko-izraelských úderů na Írán. Trhy totiž očekávají růst dodávek z Blízkého východu....

E-shop Chilli Doctor končí, vaz mu srazila nepovedená investice

Premium
Lukáš Zahradník, spoluzakladatel společnosti Chilli Doctor (9. června 2026)

Známý e-shop s pálivými pochoutkami a kořením The Chilli Doctor končí, říká jeho zakladatel a jednatel Lukáš Zahradník. Na vině není úbytek klientů, ale nepovedená investice. Zahradník chce...

Stoprocentní clo za digitální daň. Trump pohrozil evropským zemím

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré...

26. června 2026  21:49

Kim s rodinou zkontrolovali svůj luxusní resort, láká hlavně čínské turisty

Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...

Luxusní hotely, soukromé vily, aquapark i vlastní letiště. Severokorejský přímořský resort Wonsan Kalma má být výkladní skříní režimu a lákadlem pro zahraniční turisty. Vůdce Kim Čong-un teď s...

26. června 2026

Německo chystá důchodovou reformu. Inspirovalo se švédským investičním fondem

Tisková konference k důchodové reformě v Berlíně. Na snímku zleva spolkový...

Německý důchodový systém čekají největší změny za poslední desetiletí. Do penze v příštích letech začnou ve velkém odcházet silné poválečné ročníky, na což Němci nyní reagují. Experti přišli s...

26. června 2026

Vlna veder síť neohrozí, hlásí energetici. Klimatizace ji zatíží jen o pár procent

elektrické vedení - ilustrační foto

Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizaci zvýšilo spotřebu elektřiny proti normálu v období provozní špičky zhruba o jedno až dvě procenta. Zatížení sítí...

26. června 2026  15:57

„Úleva, kterou si pracující zaslouží“. New York schválil zastropování nájemného

Příští starosta New Yorku Zohran Mamdani. (4. listopadu 2025)

New York ve čtvrtek schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou či dvouletou nájemní smlouvou. Splnil tak předvolební slib...

26. června 2026  13:54

Adidas našel lék na vedra. Představil oblečení s vestavěnými ventilátory

Adidas představil oblečení, které se nafoukne za pomoci vestavěných...

Německý gigant módního a sportovního oblečení se po desetileté pauze vrátil ke spolupráci s vlivným americkým módním návrhářem Rickem Owensem. Jejím výsledkem je řada funkčního oblečení, které i přes...

26. června 2026  12:41

Vzácný souběh událostí. Zahraniční experti ověřili příčiny loňského blackoutu v Česku

Spadlý fázový vodič na vedení V411, který byl prvotní příčinou výpadku dodávek...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů...

26. června 2026  10:45,  aktualizováno  11:51

Mně se to stát nemůže. Největší chyby při online podvodech

ilustrační snímek

Češi tráví na internetu stále více času – nakupují, investují, prodávají zboží. Jenže právě tam číhá stále více podvodníků. Nová data ukazují, že 61procent lidí se podvodu vůbec neobává. Statistiky...

26. června 2026

Útok na loď zvýšil napětí v Hormuzu, tankery ale průlivem proplouvají dál

Kontejnerová loď Ever Lovely (8. listopadu 2016)

Jen několik dní po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Íránem, která měla obnovit důvěru v bezpečnost plavby přes Hormuzský průliv, přišel první vážný incident. Kontejnerová loď Ever Lovely byla...

26. června 2026  9:51

Cestování se mění. Krátké pobyty ve městech ustupují, lety k moři sílí, říká agentura

ilustrační snímek

Před rokem 2019 čeští turisté nejraději jezdili na prodloužené víkendy po Evropě, nyní dávají přednost letům za sluncem k moři, vyplynulo z dat portálu Kiwi.com. Podle něj podíl středomořských...

26. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mléko za 10 korun. Čína ho neodebírá, ceny padají pod náklady, zoufají farmáři

Premium
Skot na farmě v Přestavlkách u Čerčan (červenec 2025)

Zákazníci se můžou radovat, chovatelé naopak úpí. Tak by se dala shrnout situace, která už déle než půl roku panuje na českém i evropském trhu. V květnu podle posledních údajů mlékárny platily...

26. června 2026

Trumpova cla jsou katalyzátor. České firmy se umí přizpůsobit, říká diplomat z USA

Premium
Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu....

Důsledky současné politicko-ekonomické situace se jistě nevyhnou ani českým firmám. „Aktuální dění je konečným spouštěčem přesunu výzkumu a výroby z Evropy,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz...

25. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.