Pěkné pero, krásně píše, chválil Trump. Akcie výrobce vylétly o desítky procent

Podle místního média JTBC News se Trump téměř dvě minuty vyptával na původ dřevěného pera, které držel v ruce, než se oba lídři odebrali na uzavřené jednání.
Hnědé pero podle místních novin Donga Ilbo používá hrot od společnosti MonAmi, jejíž akcie díky prezidentovu obdivu prudce stouply. Zdobeno je rytinami tradičního korejského fénixe a ručně jej vyrobila firma Zenyle se sídlem v Soulu. Společnost Zenyle ale není na rozdíl od MonAmi veřejně obchodovaná na burze.
„Přineste mi to pero“
„To je pěkné pero,“ řekl Trump ve videu ze setkání hlav obou států. „Píše se s ním krásně, má správnou tloušťku,“ upřesnil americký prezident, co ho na psací potřebě tak zaujalo.
Bez pobavených úsměvů se pak neobešla situace, kdy Trump požádal své poradce, aby mu „přinesli to pero“.
Trumpův protějšek I Če-mjong bez zaváhání nejmocnějšímu muži Ameriky obdivované pero věnoval se slovy, že se mu bude hodit při jeho složitém podpisu, informuje agentura Bloomberg.
Společnost Zenyle na svých webových stránkách potvrdila, že pero vyrobila na žádost jihokorejské prezidentské kanceláře.
Vzhledem k náhlému nárůstu objednávek musela společnost zcela pozastavit prodej per. „Pero, které použil prezident I Če-mjong, není v prodeji,“ uvedla firma Zenyle.
Lídři obou zemí se v pondělí domluvili, že jihokorejský prezident bude dodržovat podmínky nedávné dohody o clech s USA a také bude spolupracovat s Trumpovou administrativou v otázkách Severní Koreje, kolektivní bezpečnosti a stavbě lodí. Po schůzce také přišla zpráva, že společnost Korean Air Lines plánuje objednat více než 100 letadel Boeing, píše dále agentura Bloomberg.