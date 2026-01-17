Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Autor: ,
  17:38aktualizováno  17:43
Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. V hlavním městě Grónská se dnes sešly tisíce lidí, aby tam protestovaly proti plánům amerického prezidenta na připojení tohoto dánského autonomního území ke Spojeným státům.

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného průmyslu v Bílém domě ve Washingtonu. (9. ledna 2026) | foto: Kevin LamarqueReuters

Trump na své sociální sítí Truth Social oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova.

Pokud dohoda nebude hotová do 1. června, zvýší se clo od tohoto data na 25 procent.

Protesty v Grónsku

Tisíce lidí se dnes sešly v hlavním městě Grónska, aby tam protestovaly proti plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na připojení tohoto dánského autonomního území ke Spojeným státům. Mezi demonstranty byl i místní premiér Jens-Frederik Nielsen. Ze stejného důvodů se konaly demonstrace i v řadě dánských měst, včetně hlavního města Kodaně, kterých se rovněž účastnily tisíce lidí, uvedly agentury AFP a Bloomberg.

A dost! Je čas zasadit Trumpovi úder. V Evropě už se mluví o nemyslitelném

V Grónsku za mírného deště demonstranti mávali grónskou vlajkou a skandovali slogany a zpívali tradiční inuitské písně. Někteří měli na hlavách čepice se sloganem „Make America Go Away“ (Ať Amerika zmizí), což byla narážka na Trumpovu kampaň MAGA, tedy Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou).

Protestu v centru Kodaně se podle organizátorů zúčastnilo přes 20.000 lidí, což dopovídá počtu obyvatel hlavního města Grónska. Demonstranti pochodovali k americké ambasádě a neodradilo je ani chladné počasí. Řada z nich nesla transparenty s hesly jako „USA mají dost ledu“ nebo „Yankee jděte domů“ a „Grónsko není na prodej“ či „Ruce pryč od Grónska“.

Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

Trump opakovaně trvá na tom, že USA potřebují ovládnou Grónsko, největší ostrov na světě, který je poloautonomním územím a spadá pod Dánsko. Podle něj je Grónsko pro bezpečnost USA důležité kvůli jeho strategické poloze a nerostným surovinám. Obyvatelé Grónska i Dánsko to opakovaně odmítají. Trump nevyloučil ani použití síly k získání ostrova, čímž šokoval spojence v NATO, jehož je Dánsko také členem.

„Není to jen o Grónsku; je to o respektu k národům a hranicím a to, že malé společnosti nesmí být vystavovány tlaku velmocí,“ řekla při protestu před radnicí v Kodani Gróňanka žijící v Dánsku Anja Geislerová. „Dnes jsme všichni Gróňané.“

Vstoupit do diskuse (87 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. V hlavním městě Grónská se dnes sešly tisíce...

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  17:43

Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

zaměstnanec 55+

Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

17. ledna 2026  15:57

Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu...

17. ledna 2026

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října...

Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend...

17. ledna 2026

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

ilustrační snímek

Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let....

17. ledna 2026

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.