Mince je zákonným platidlem, zároveň ji však mincovna prodává sběratelům za cenu výrazně převyšující její nominální hodnotu (přibližně 50 až téměř 150 procent). Na jedné straně je vyobrazena Trumpova tvář a nápisy Liberty (Svoboda), In God We Trust (V Boha věříme) a vročení 1776–2026. Na reversu mince je vyobrazen orel, který drží v pařátech olivovou ratolest a šípy, spolu s nápisem E Pluribus Unum (Z mnoha jeden).
Rekordní nápor zájemců přetížil její webové stránky a zákazníci uvázli v obrovských virtuálních frontách.