Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

„Otevřené komentáře generálního ředitele letecké společnosti představují vzácný útok na Trumpa ze strany podnikatelského světa, kde se obchodní magnáti obvykle snaží vyhnout urážení tohoto nevyzpytatelného amerického vůdce,“ píše Politico.
|
Ryanair dovolí na palubě větší příruční tašky zdarma, reaguje na plány EU
„Myslím si, že Trump se historicky mýlí v otázce Ukrajiny a Ruska, historicky se mýlí v otázce cel,“ řekl O’Leary, který však připustil, že prezident měl pravdu, když si stěžoval, že evropské země se nepodílejí na obraně dostatečně.
O’Leary dodal, že kdyby byl Američan, byl by „přirozeným republikánem“. Nicméně nepřipojil by se k straně vedené Trumpem.
Donald Trump a O’Leary se naposledy setkali ještě před prvním Trumpovým mandátem v roce 2016.
|
Ryanair hrozí zrušením objednávek boeingů kvůli clům. Zvažuje alternativy
Není to poprvé, co O’Leary Trumpa ostře kritizoval, což z něj dělá výjimku v podnikatelském světě, který se od návratu amerického prezidenta do úřadu chová k němu převážně uctivě.
O’Leary však již dlouho tvrdí, že Ryanair nemá v úmyslu létat přes Atlantik. Letecká společnost je také jedním z největších zákazníků amerického Boeingu, což ji chrání před politickými dopady, poznamenává Politico.