Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Autor:
  15:57
„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary. Dodal, že si myslí, že se Trump mýlí v otázce Ukrajiny a cel. Server Politico upozornil, že tímto prohlášením O’Leary vybočil z řady většiny podnikatelů, kteří se snaží Trumpovi spíše zalíbit.
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3. března 2020) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (12. ledna 2026)
Generální ředitel společnosti Ryanair Michael O'Leary na snímku z roku 2010
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...
6 fotografií

„Otevřené komentáře generálního ředitele letecké společnosti představují vzácný útok na Trumpa ze strany podnikatelského světa, kde se obchodní magnáti obvykle snaží vyhnout urážení tohoto nevyzpytatelného amerického vůdce,“ píše Politico.

Ryanair dovolí na palubě větší příruční tašky zdarma, reaguje na plány EU

„Myslím si, že Trump se historicky mýlí v otázce Ukrajiny a Ruska, historicky se mýlí v otázce cel,“ řekl O’Leary, který však připustil, že prezident měl pravdu, když si stěžoval, že evropské země se nepodílejí na obraně dostatečně.

O’Leary dodal, že kdyby byl Američan, byl by „přirozeným republikánem“. Nicméně nepřipojil by se k straně vedené Trumpem.

Donald Trump a O’Leary se naposledy setkali ještě před prvním Trumpovým mandátem v roce 2016.

Ryanair hrozí zrušením objednávek boeingů kvůli clům. Zvažuje alternativy

Není to poprvé, co O’Leary Trumpa ostře kritizoval, což z něj dělá výjimku v podnikatelském světě, který se od návratu amerického prezidenta do úřadu chová k němu převážně uctivě.

O’Leary však již dlouho tvrdí, že Ryanair nemá v úmyslu létat přes Atlantik. Letecká společnost je také jedním z největších zákazníků amerického Boeingu, což ji chrání před politickými dopady, poznamenává Politico.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

17. ledna 2026  15:57

Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu...

17. ledna 2026

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října...

Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend...

17. ledna 2026

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

ilustrační snímek

Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let....

17. ledna 2026

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.