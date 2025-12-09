Výjimka pro Nvidii. Trump umožní firmě exportovat některé čipy do Číny

  9:40
USA povolí za určitých podmínek vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.

Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

