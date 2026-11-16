Nevěrný Huang zpátky do vedení Nvidie? Donald Trump by jeho návrat přivítal

„Rozhodně by mi nevadilo to vidět. Myslím, že si z toho vzal velké ponaučení,“ řekl Trump reportérům na dotaz, zda by se měl Huang do Nvidie vrátit. Poukázal přitom na kampaň za jeho návrat v podobě otevřeného dopisu, který podepsalo přes 158 tisíc lidí včetně technologického magnáta Elona Muska.
Třiašedesátiletý Huang z pozice generálního ředitele Nvidie rezignoval minulý týden po odhalení jeho mimomanželských vztahů. Podle médií měl poměr minimálně se třemi ženami, dvěma zaměstnankyněmi a také hongkongskou byznysmenkou Alicí Huangovou podezřelou ze špionáže pro Čínu.
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Trump obvinění, že by Huangová pracovala jako špionka, zpochybnil. „Nevím, jestli je špionka. Obvykle to chodí tak, že o každé krásné ženě, která do země přijde z Číny, řeknou, že je špionka,“ uvedl. Odmítl také zprávy, že by ho na zpravodajské informace o jejím napojení na Peking upozornil americký ministr zahraničí Marco Rubio. „O tom jsem neslyšel,“ řekl Trump.
Kauza vyvolala v Bílém domě napětí ohledně vývozu pokročilých amerických čipů pro AI do Číny. Ministr financí Scott Bessent obvinil úřad ministra obchodu Howarda Lutnicka, že dostatečně nevymáhá dodržování pravidel vývozu nejvýkonnějších čipů.
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Lutnickovo ministerstvo dnes napravilo mezeru v pravidlech, aby čínským firmám zabránilo využívat americké čipy umístěné v datových centrech v jiných zemích. Trump k rozporům uvedl, že Lutnick a Bessent mají na věc odlišný pohled, a dodal, že zatím nelze určit, který je správný.