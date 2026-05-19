Trump na nákupech. Prezident výrazně investoval do akcií technologických společností

Jan Dvořák
  15:21
Prezident Donald Trump ve svých nejnovějších zprávách o majetkových poměrech uvedl finanční transakce v řádu stovek milionů dolarů. Zahrnují rozsáhlé nákupy a prodeje akcií především technologických gigantů a tisíce dalších transakcí. Bílý dům uvedl, že Trumpův majetek je spravován svěřenským fondem, o který se starají jeho děti, a že nedochází k žádnému střetu zájmů.

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15. května 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump vykázal v prvních třech měsících roku 2026 tisíce finančních transakcí v celkové hodnotě stovek milionů dolarů včetně velkých nákupů a prodejů akcií technologických gigantů Nvidia, Microsoft, Amazon a Meta, jak vyplývá z nových zveřejněných dokumentů, informoval portál CNBC.

Trumpovo přiznání podané u Úřadu pro vládní etiku USA uvádí více než 3 700 transakcí, přičemž celková částka u každé z nich je uvedena jako rozmezí, nikoli jako přesná částka. Hodnota těchto transakcí, které byly zveřejněny ve čtvrtek, se podle agentury Reuters pohybuje v rozmezí 220 až 750 milionů dolarů.

Manipulace s trhem, viní demokraté Trumpa po veletoči. Chtějí vyšetřování

Z dokumentů vyplývá, že Trumpovy největší nákupy a prodeje se soustředily na technologický sektor. V rámci tří desítek transakcí v hodnotě od jednoho do pěti milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2026 Trump nakoupil cenné papíry společností ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments a Dell.

Trumpovy čtyři největší prodeje v tomto období se rovněž týkaly převážně technologického sektoru. Podle dokumentů prodal 10. února cenné papíry společností Microsoft, Amazon a Meta v hodnotě mezi pěti a 25 miliony dolarů. Téhož dne proběhly desítky dalších transakcí.

Střet zájmů neexistuje, tvrdí Bílý dům

Načasování některých transakcí prezidenta se časově shodovalo se zprávami od společností, jejichž akcie nakupoval nebo prodával, informoval ve čtvrtek zpravodajský server NOTUS.

Například týden poté, co Trump 10. února nakoupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě 1 až 5 milionů dolarů, oznámila tato společnost uzavření významné dohody o dodávkách čipů se společností Meta. Prezident také koupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě mezi 500 000 a jedním milionem dolarů pouhý týden předtím, než ministerstvo obchodu oficiálně schválilo prodej některých čipů Nvidia do Číny, informoval NOTUS.

Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Z podaných dokumentů ovšem není zřejmé, zda Trump některou z těchto transakcí řídil sám.

„Žádný střet zájmů neexistuje,“ uvedl mluvčí Bílého domu Davis Ingle ve svém prohlášení pro CNBC. Prezident Trump podle jeho vyjádření jedná výhradně v nejlepším zájmu americké veřejnosti. „A právě proto ho občané drtivou většinou znovu zvolili do této funkce, a to navzdory letům lží a falešných obvinění vůči němu a jeho podnikům ze strany médií šířících falešné zprávy.“

Prezidentům USA není během výkonu funkce zakázáno vlastnit akcie nebo s nimi obchodovat, jsou však povinni své transakce hlásit. Trumpovo roční finanční prohlášení by mělo být zveřejněno ještě letos, uzavírá americký portál.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Češi čekají na nové léky 659 dní. Je to déle, než je průměr v EU, říká analýza

Ilustrační fotografie

Pacienti v Česku podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) čekají na nové léky 659 dní, což je déle než průměr v Evropské unii. Za dva roky se doba od schválení použití léku...

19. května 2026  15:18

„Íránské Maledivy" ohrožuje ropná skvrna. Může narušit ekosystém i odsolování

Šidvar je chráněnou přírodní rezervací známou korálovými útesy a výskytem...

Chráněný íránský ostrov Šidvar v Perském zálivu znečistila ropná skvrna. Experti varují před důsledky na želvy, ptáky i další mořské živočichy, které oblast obývají. Znečištění také může zkomplikovat...

19. května 2026  13:37

Legislativní regulace výdejních boxů je zbytečná, znělo ve Sněmovně

ilustrační snímek

Poslanci, zástupci samospráv i provozovatelé u kulatého stolu ve Sněmovně upozorňovali na možné negativní dopady připravované novely stavebního zákona. Ta plánuje výdejní boxy zařadit mezi drobné...

19. května 2026  12:49

V boji s inflací budeme drsní, řekl Michl. Je připraven i zdrtit ekonomiku

Guvernér České národní banky Aleš Michl, Praha 28. dubna 2025.

Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Je připraven tomuto cíli obětovat i případný rychlejší...

19. května 2026  12:03

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva...

19. května 2026  11:59

Potraviny zdraží kvůli nákladným hnojivům nejspíš až napřesrok, říká svaz

Traktor na poli

Většina zemědělců má zajištěná hnojiva na celý letošní rok, skoro polovinu nakoupili na staré levnější ceny, ukazuje průzkum Zemědělského svazu ČR mezi 121 podniky. Do cen potravin se tak nejspíš...

19. května 2026  10:52

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

ilustrační snímek

Majitelé fotovoltaik a elektromobilů začali s návratem slunečních dní opět sledovat údaje o vývoji cen a těšit se z nadprůměrné produkce elektřiny. Zatímco fixní ceny se u běžných tarifů nyní...

19. května 2026

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

19. května 2026

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

19. května 2026

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

USA prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil to ministr financí USA Scott Bessent ve svém příspěvku na sociální síti....

18. května 2026  20:06

