Prezident Donald Trump vykázal v prvních třech měsících roku 2026 tisíce finančních transakcí v celkové hodnotě stovek milionů dolarů včetně velkých nákupů a prodejů akcií technologických gigantů Nvidia, Microsoft, Amazon a Meta, jak vyplývá z nových zveřejněných dokumentů, informoval portál CNBC.
Trumpovo přiznání podané u Úřadu pro vládní etiku USA uvádí více než 3 700 transakcí, přičemž celková částka u každé z nich je uvedena jako rozmezí, nikoli jako přesná částka. Hodnota těchto transakcí, které byly zveřejněny ve čtvrtek, se podle agentury Reuters pohybuje v rozmezí 220 až 750 milionů dolarů.
Z dokumentů vyplývá, že Trumpovy největší nákupy a prodeje se soustředily na technologický sektor. V rámci tří desítek transakcí v hodnotě od jednoho do pěti milionů dolarů v prvním čtvrtletí roku 2026 Trump nakoupil cenné papíry společností ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments a Dell.
Trumpovy čtyři největší prodeje v tomto období se rovněž týkaly převážně technologického sektoru. Podle dokumentů prodal 10. února cenné papíry společností Microsoft, Amazon a Meta v hodnotě mezi pěti a 25 miliony dolarů. Téhož dne proběhly desítky dalších transakcí.
Střet zájmů neexistuje, tvrdí Bílý dům
Načasování některých transakcí prezidenta se časově shodovalo se zprávami od společností, jejichž akcie nakupoval nebo prodával, informoval ve čtvrtek zpravodajský server NOTUS.
Například týden poté, co Trump 10. února nakoupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě 1 až 5 milionů dolarů, oznámila tato společnost uzavření významné dohody o dodávkách čipů se společností Meta. Prezident také koupil akcie společnosti Nvidia v hodnotě mezi 500 000 a jedním milionem dolarů pouhý týden předtím, než ministerstvo obchodu oficiálně schválilo prodej některých čipů Nvidia do Číny, informoval NOTUS.
Z podaných dokumentů ovšem není zřejmé, zda Trump některou z těchto transakcí řídil sám.
„Žádný střet zájmů neexistuje,“ uvedl mluvčí Bílého domu Davis Ingle ve svém prohlášení pro CNBC. Prezident Trump podle jeho vyjádření jedná výhradně v nejlepším zájmu americké veřejnosti. „A právě proto ho občané drtivou většinou znovu zvolili do této funkce, a to navzdory letům lží a falešných obvinění vůči němu a jeho podnikům ze strany médií šířících falešné zprávy.“
Prezidentům USA není během výkonu funkce zakázáno vlastnit akcie nebo s nimi obchodovat, jsou však povinni své transakce hlásit. Trumpovo roční finanční prohlášení by mělo být zveřejněno ještě letos, uzavírá americký portál.